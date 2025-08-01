快訊

台美關稅20%衝擊！930億支持方案再等等 卓榮泰：下周送出特別預算

認愛才5天…魏如萱小21歲新男友Ian疑重回舊愛若盈身邊 甜蜜約會依偎

新莊箱屍案／29歲男疑弒父還棄屍意圖湮滅證據 檢訊後聲押禁見

川普關稅捷報將鼓舞美股再創高？市場老手：賣出時刻到了

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普宣布新一波關稅稅率，並已迫使南韓、歐盟、日本等貿易夥伴火速敲定貿易協議，看來威風八面。隨著川普2.0關稅稅率大致底定，沖淡不確定性，美股投資人該乘勝追擊嗎？一位市場老手認為，此刻反而該按下「賣出」鍵。

曾擔任機構交易員的財經部落格Macro Tourist主筆穆爾表示，基於許多理由，他對美股展望由多翻空。

穆爾指出，Meta和微軟財報很棒，給他機會扣下「賣出」扳機。他說：「隨著七大巨頭（MAG7）盈餘好消息出爐，以及關稅協議『凱歌』奏起，我們已走到利多消息大致已反映在股價上的地步。」

穆爾指出，他對美股前景的長期顧慮仍在，包括：投資人過度押注於美國市場、資金嚴重集中在大型科技股、經濟政策詭譎多變，以及經濟長期擴張已顯露疲態。

估值趨於飽和也是個大問題 。在4月初「解放日」關稅顧慮升到頂點時，華爾街分析師大幅下修對標普500每股盈餘的預測，不確定性升高也使對應的本益比從22.5倍降至18倍。然而，隨著市場對關稅衝擊的疑慮消退，如今本益比又升回22.5倍。

穆爾說：「當然，也許這一回22.5倍未必是估值倍數顛峰值，或者今後的盈餘預測還可能進一步升高。但就風險/報酬比而言，如今已傾向往下走。」

他承認，目前看來沒有任何事能阻止美股繼續大漲，但「漲勢延續愈久，市場超買情況就變得愈嚴重，無可避免的回檔修正機率也就愈高」。

此外，波動控制基金近來買盤減緩，也使美股少了一股撐盤力量。

穆爾因此下結論：反手放空的時候到了。他說：「假如誤判，也許我得承受標普500指數再漲100點的損失；但若是被我料中，我們便能搭上標普500指數咻一下跌個300多點的獲利列車。」

美股 標普 稅率

延伸閱讀

川普再罵鮑爾「固執的蠢蛋」 要Fed理事會搶下降息主控權

川普放風向球 專家看藥品關稅衝擊：長期恐讓供應鏈重組

川普推動白宮整修工程 將斥資2億美元建宴會廳

不滿法英挺巴勒斯坦國 川普憂獎勵哈瑪斯 葡9月擬跟進

相關新聞

歐元區7月通膨率維持2% 未如市場預期回落

歐洲聯盟（EU）今天公布，歐元區7月通膨率維持在2%，與6月數據持平，未如市場預期放緩

史上速度最快！Switch 2上市首月熱賣580萬台 任天堂：需求熱絡

日本電玩巨擘任天堂（Nintendo）今天表示，新一代遊戲主機Switch 2於6月初開賣後大受歡迎，上市首月全球銷售量...

亞股多收低…川普新關稅抵銷企業財報利多 仍有多國談判磋商中

美國總統川普在自訂的貿易協議午夜截止日期前對數十個貿易夥伴公布新關稅稅率，抵銷科技公司本週公布強勁財報帶來的樂觀消息，亞...

關稅不確定性罩頂…亞洲7月製造業景氣惡化 台灣連五月萎縮

標普全球1日公布的數據顯示，台灣7月製造業採購經理人指數（PMI）從6月的47.2降至46.2，是2023年9月以來最低...

市場衡量企業財報及對等關稅 日股收盤走勢分歧

日本東京威力科創公司（Tokyo Electron）財報令人失望，但美國總統川普證實對日本出口產品課15%對等關稅又重燃...

Froneri估值150億歐元 高盛擬投資哈根達斯美國產品製造商

高盛集團計劃成為哈根達斯（Häagen-Dazs）美國業務製造商Froneri的投資人，Froneri的估值（含債務）將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。