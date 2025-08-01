川普關稅捷報將鼓舞美股再創高？市場老手：賣出時刻到了

美國總統川普宣布新一波關稅稅率，並已迫使南韓、歐盟、日本等貿易夥伴火速敲定貿易協議，看來威風八面。隨著川普2.0關稅稅率大致底定，沖淡不確定性，美股投資人該乘勝追擊嗎？一位市場老手認為，此刻反而該按下「賣出」鍵。

曾擔任機構交易員的財經部落格Macro Tourist主筆穆爾表示，基於許多理由，他對美股展望由多翻空。

穆爾指出，Meta和微軟財報很棒，給他機會扣下「賣出」扳機。他說：「隨著七大巨頭（MAG7）盈餘好消息出爐，以及關稅協議『凱歌』奏起，我們已走到利多消息大致已反映在股價上的地步。」

穆爾指出，他對美股前景的長期顧慮仍在，包括：投資人過度押注於美國市場、資金嚴重集中在大型科技股、經濟政策詭譎多變，以及經濟長期擴張已顯露疲態。

估值趨於飽和也是個大問題 。在4月初「解放日」關稅顧慮升到頂點時，華爾街分析師大幅下修對標普500每股盈餘的預測，不確定性升高也使對應的本益比從22.5倍降至18倍。然而，隨著市場對關稅衝擊的疑慮消退，如今本益比又升回22.5倍。

穆爾說：「當然，也許這一回22.5倍未必是估值倍數顛峰值，或者今後的盈餘預測還可能進一步升高。但就風險/報酬比而言，如今已傾向往下走。」

他承認，目前看來沒有任何事能阻止美股繼續大漲，但「漲勢延續愈久，市場超買情況就變得愈嚴重，無可避免的回檔修正機率也就愈高」。

此外，波動控制基金近來買盤減緩，也使美股少了一股撐盤力量。

穆爾因此下結論：反手放空的時候到了。他說：「假如誤判，也許我得承受標普500指數再漲100點的損失；但若是被我料中，我們便能搭上標普500指數咻一下跌個300多點的獲利列車。」