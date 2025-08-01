史上速度最快！Switch 2上市首月熱賣580萬台 任天堂：需求熱絡
日本電玩巨擘任天堂（Nintendo）今天表示，新一代遊戲主機Switch 2於6月初開賣後大受歡迎，上市首月全球銷售量達到580萬台。任天堂指出，這顯示外界需求強勁。
法新社報導，任天堂之前表示，Switch 2自6月5日上市後，僅4天就創下全球350萬台銷量佳績，成為該公司歷來銷售速度最快的遊戲主機。這也是史上銷售速度最快的遊戲主機。
任天堂說道，拜Switch 2熱銷所賜，4至6月的上季營收年增132%至5720億日圓（約新台幣1140億元），淨利較去年同期攀升19%。
任天堂指出，Switch 2自6月上市後的7週內已賣出逾600萬台，顯示外界對這款遊戲設備需求強勁。
任天堂在一份獲利更新報告中提供Switch 2的初期銷量資料，並表示將維持原先的預測，預計在截至2026年3月的會計年度內售出1500萬台Switch 2。
任天堂也說，上季營業利益年增4%至569億日圓，優於分析師預期。
任天堂強調，美國關稅措施和其他市況變化，並未對該公司5月公布的財測產生重大影響。
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