亞股多收低…川普新關稅抵銷企業財報利多 仍有多國談判磋商中

美國總統川普在自訂的貿易協議午夜截止日期前對數十個貿易夥伴公布新關稅稅率，抵銷科技公司本週公布強勁財報帶來的樂觀消息，亞股今天多收跌。

法新社報導，川普（Donald Trump）要求各國政府與美國達成協議以避免高關稅，他在最終期限還剩幾個小時列出一份清單，決定對仍在磋商的國家課徵全面關稅。

不過，他表示新關稅措施將於下週生效，使這些國家暫時獲得喘息。

自川普4月2日出乎意料公布「解放日」關稅，包括實施10%基準關稅和對等關稅後，各國政府急忙尋求與美國敲定貿易協議。

川普隨後於4月9日宣布對等關稅措施暫緩90天，期間僅實施10%基準關稅。他之後再次宣布該措施延後實施。

這段期間一些國家陸續與美國達成協議，包含日本、歐洲聯盟（EU）、英國以及韓國，但許多國家尚未達成協議。中國仍持續與華府磋商，試圖延長自5月以來脆弱的貿易休戰。

美國總統川普昨天敲定先前展延的對等關稅政策，更新後的美國對近70國所課稅率範圍從10%到41%不等，較今年4月初首度公布時略低。

亞股方面，東京、香港、上海、台北、首爾、雪梨及威靈頓股市均收黑，馬尼拉股市收紅。

蘋果（Apple）昨天公布的上季營收成長達兩位數、優於預期；不過，關稅不確定性使本週以來出爐的科技公司強勁財報蒙上陰影。