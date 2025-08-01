關稅不確定性罩頂…亞洲7月製造業景氣惡化 台灣連五月萎縮

標普全球1日公布的數據顯示，台灣7月製造業採購經理人指數（PMI）從6月的47.2降至46.2，是2023年9月以來最低，而且連續第五個月低於代表景氣榮枯分水嶺的50。這意味台灣製造業景氣已連續五個月萎縮，7月萎縮速度是近兩年來最快。

路透報導，台灣受訪業者頻頻提及美國貿易關稅不確定性揮之不去，以及客戶對下單傾向觀望，7月PMI下滑主因就是新增訂單明顯減少。無論總體新訂單，或是來自海外市場的新增業務，縮減速度都是近兩年來最快。

日本7月製造業PMI終值從6月的50.1降至48.9，跌回50以下；南韓7月製造業活動連續第六個月萎縮，製造業PMI從6月的48.7降至48，中國大陸7月製造業PMI也從6月的50.4跌到49.5。

PMI高於50代表景氣擴張，低於50代表萎縮。這些亞洲主要國家製造業活動若持續萎縮，勢必不利亞洲經濟復甦前景。

日本和南韓訪調企業時間是在這兩國與華府達成貿易協議前，目前美國對日本商品課徵的關稅已從原本威脅的25%降至15%，南韓也是15%。標普全球市場情報主管菲迪斯表示，貿易協議生效是否會帶動客戶信心增強及未來幾個月銷售改善，將是觀察重點。

印尼和馬來西亞7月製造業活動也萎縮。越南與菲律賓則擴張。