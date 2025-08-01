Froneri估值150億歐元 高盛擬投資哈根達斯美國產品製造商

高盛集團計劃成為哈根達斯（Häagen-Dazs）美國業務製造商Froneri的投資人，Froneri的估值（含債務）將因此推升至150億歐元（約171.5億美元或近台幣5,136億元）。

Froneri是法國私募基金PAI Partners和瑞士食品大廠雀巢（Nestlé ）於2016年合資成立的公司，兩者各持有50%股權。Froneri現為全球第二大冰淇淋製造商，僅次於聯合利華旗下的 Magnum。

除負責生產哈根達斯在美產品外，Froneri也製造奧利奧、吉百利冰淇淋，並承接多家超市自有品牌的代工訂單。近年來業績成長迅速，營收從2019年的26億歐元增加到去年的55億歐元。

PAI已是第二次利用「延續型基金」（continuation vehicle）處理對Froneri的投資。2019年，PAI將部分持股轉入第一支延續型基金，如今存續期將屆，PAI將再分拆持股，一部分放入新成立的延續型基金，引進高盛旗下資產管理部門成為主力投資人，最快9月簽約。另一部分則轉進PAI最新一期旗艦基金。

雀巢仍保留其50%的持股，未來可能將更多自家品牌併入Froneri。

PAI、高盛、雀巢與Froneri皆未對此發表評論。