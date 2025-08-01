快訊

川普新關稅出爐！彭博點名這2國成最大輸家 日韓、歐盟情況曝光

協議近了？美官員證實台美持續談判 關稅20%可視為台提案獲肯定

Froneri估值150億歐元 高盛擬投資哈根達斯美國產品製造商

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
負責生產哈根達斯在美產品的Froneri估值150億歐元，高盛擬投資。路透
負責生產哈根達斯在美產品的Froneri估值150億歐元，高盛擬投資。路透

高盛集團計劃成為哈根達斯（Häagen-Dazs）美國業務製造商Froneri的投資人，Froneri的估值（含債務）將因此推升至150億歐元（約171.5億美元或近台幣5,136億元）。

Froneri是法國私募基金PAI Partners和瑞士食品大廠雀巢（Nestlé ）於2016年合資成立的公司，兩者各持有50%股權。Froneri現為全球第二大冰淇淋製造商，僅次於聯合利華旗下的  Magnum。

除負責生產哈根達斯在美產品外，Froneri也製造奧利奧、吉百利冰淇淋，並承接多家超市自有品牌的代工訂單。近年來業績成長迅速，營收從2019年的26億歐元增加到去年的55億歐元。

PAI已是第二次利用「延續型基金」（continuation vehicle）處理對Froneri的投資。2019年，PAI將部分持股轉入第一支延續型基金，如今存續期將屆，PAI將再分拆持股，一部分放入新成立的延續型基金，引進高盛旗下資產管理部門成為主力投資人，最快9月簽約。另一部分則轉進PAI最新一期旗艦基金。

雀巢仍保留其50%的持股，未來可能將更多自家品牌併入Froneri。

PAI、高盛、雀巢與Froneri皆未對此發表評論。

品牌 冰淇淋 投資人

延伸閱讀

魯比歐：進入戰略穩定期 美中貿易戰不利世界經濟

投資9成獲利歸美國？文字遊戲日韓各自解讀

聯電發布第3季展望 外資不同調

看好中美談判！ 高盛上調MSCI中國指數目標點位 還有11%上漲空間

相關新聞

市場衡量企業財報及對等關稅 日股收盤走勢分歧

日本東京威力科創公司（Tokyo Electron）財報令人失望，但美國總統川普證實對日本出口產品課15%對等關稅又重燃...

Froneri估值150億歐元 高盛擬投資哈根達斯美國產品製造商

高盛集團計劃成為哈根達斯（Häagen-Dazs）美國業務製造商Froneri的投資人，Froneri的估值（含債務）將...

微軟市值衝破4兆美元 Meta飆逾12% 美股仍收黑

在交易人靜候美國關鍵就業數據出爐及白宮關稅暫緩期屆滿的同時，華爾街股市主要指數31日收黑，不顧微軟（Microsoft）...

川普發函17家大藥廠 要求60天內降價 採「最惠國待遇」

川普總統31日說，已經發函給17家知名藥廠要求在60天內降低在美國的藥品售價。川普在社群媒體「真實社群」(Truth S...

巴拿馬審計長向本國法院提告 指合約違法 促撤長和港口經營權

在中國要求國企中遠集團加入收購香港富豪李嘉誠旗下海外港口業務的國際集團，並必須擁有決策權後，綜合路透、日經亞洲報導，巴拿...

亞馬遜財報／營業利潤展望欠佳 投資人憂AWS被超車 盤後股價摔7%

亞馬遜股價在盤後交易重挫，因為雲端業務增速落後同業、本季營業利潤展望遜於預期，令投資人質疑其巨額AI投資是否奏效。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。