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美將懲罰「洗產地」商品40%額外關稅 但一堆國家仍「霧煞煞」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國總統川普威脅，對任何被華盛頓認定為「轉運」，也就是俗稱「洗產地」的產品，加徵額外40%的懲罰性關稅。路透
美國總統川普威脅，對任何被華盛頓認定為「轉運」，也就是俗稱「洗產地」的產品，加徵額外40%的懲罰性關稅。路透

美國總統川普威脅，對任何被華盛頓認定為「轉運」，也就是俗稱「洗產地」的產品，加徵額外40%的懲罰性關稅。此舉目標懲罰主要來自中國大陸、試圖規避美國關稅的商品。

這項懲罰性措施是被納入白宮在周四（7月31日）晚間發出的公告中。最新公告列出對全球多國調整後的對等關稅，稅率範圍從10%至41%。

然而，許多國家仍不明白關於「原產地規則」的細節，難以判定哪些商品會被美方視為轉運。

凱投宏觀首席經濟學家法伊（Leah Fahy）周五在報告中表示：「目前仍不清楚這項政策在實務上將如何執行。」

美國一位高層官員表示，關於這些轉運的規則將在數周內出爐。美國先前曾說，這問題會在8月1日前解決。

這些細節對於東南亞國家很重要，尤其是越南這類已逐漸成為美國的商品供應大國。許多企業與工廠先前為了應付美中貿易戰，而把製造與廠房遷移至東南亞，目前多數仍仰賴從中國輸入原料或零組件進行生產。

泰國商務部副部長辰塔維表示，泰國目前的19%關稅稅率，讓泰國還能維持關稅優勢，因為稅率和馬來西亞、印尼、柬埔寨與菲律賓的稅率相同，而且低於越南的20%，然而，有關轉運的問題尚未解決。他說：「我們必須等待美國進一步進釐清協商程序和原產地規則。」

泰國財長皮猜（Pichai Chunhavajira）在另一份聲明中說，泰國產品的本地製含量必須超過40%，才能被認定為泰國製造品，然而，泰國與美國尚未針對這類細節達成協議。

彭博資訊分析，這項轉運規定實際上是針對中國大陸。美國前貿易談判官員、現任新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所研究員的歐爾森（Stephen Olson）指出，轉運問題將使美中的貿易談判更加複雜。

他說：「中國會直接認為這項轉運條款是針對其利益而來…這勢必會波及美中之間正在進行的貿易談判。」

美國 泰國 稅率

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