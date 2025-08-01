亞馬遜財報／營業利潤展望欠佳 投資人憂AWS被超車 盤後股價摔7%

亞馬遜股價在盤後交易重挫，因為雲端業務增速落後同業、本季營業利潤展望遜於預期，令投資人質疑其巨額AI投資是否奏效。

這家電商巨擘預測，截至9月止本季營業利潤將落在155億至205億美元間，低於分析師平均預估的194億美元；同期營收預測介於1,740億至1,795億美元間，略高於市場預期的1,732億美元。

執行長賈西正帶領與微軟、Alphabet展開AI基礎建設的軍備競賽，導致資料中心支出激增：亞馬遜第2季資本支出創下314億美元紀錄，年增率90%。財務長歐薩夫斯基表示，此，支出規模將「基本反映」下半年計畫。

儘管亞馬遜第2季營收年增13%至1,677億美元，每股盈餘是1.68美元，均高於市場預期，但核心業務雲端部門AWS的營收僅成長17%至309億美元，勉強超越分析師預估的308億美元。

DA Davidson分析師Gil Luria直言，相較微軟Azure和谷歌雲服務同期增長39%和32%，AWS表現「令人非常失望」。他說，如果微軟Azure繼續以目前的速度擴張，到明年底可能趕超AWS，成為最大雲服務提供商。

在財報電話會議上，分析師輪番追問賈西，在AI需求爆發之際，為AWS成長動能卻落後對手。摩根士丹利分析師Brian Nowak直言：「華爾街已開始流傳AWS掉隊的論調。」

賈西強調AI發展仍處「非常早期階段」，並稱亞馬遜降低AI應用成本的策略將逐步吸引客戶。他重申需時間建置足夠運算容量，並指出「電力供應」已成擴張雲端服務的最大制約因素。

他特別強調，AWS在服務可用性與資安領域的優勢，暗批微軟近期一連串資安事件：「過去幾個月發生的事證明，AWS的資安表現與競爭對手有顯著差異。」

不過他的辯解沒能安撫市場。財報公布後已走跌的股價，在電話會議期間進一步下探，盤後交易重挫近7%。

上季，亞馬遜線上商店的銷售額增長11%到615億美元；廣告銷售快速增加23%至157億美元，營運支出則增加11%至1,485億美元，全職與兼職員工總數年增1%至154萬人。賈西持續推動組織瘦身，包括精簡中階主管比率，並堅持每周五天進辦公室政策以強化企業文化。