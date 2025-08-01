巴拿馬政府提訴訟 指香港長和經營港口合約違憲

香港長和集團出售巴拿馬運河港口交易再添變數。路透社報導，巴拿馬政府向當地法院提出訴訟，要求法院聲明長和經營巴拿馬運河兩個港口的合約違憲，頒令合約無效。巴拿馬總統穆里諾表示，「看不到港口合約繼續的理由」。

路透社7月30日及31日報導，巴拿馬審計長佛羅雷斯（Anel Flores）表示，已向當地法院提出訴訟，要求聲明香港長江和記實業有限公司經營巴拿馬運河巴爾博亞港（Balboa）和克里斯托巴港（Cristobal）的合約違憲，及頒令合約無效，因為合約續簽時沒有遵循所需的法律程序，包括獲得巴拿馬審計長的批准。

相關訴訟源於佛羅雷斯主導並長達數月的審計，他曾公開表示相關合約不符合國家利益。佛羅雷斯沒有公布完整的審計結果，只表示審計結果揭露了「許多違規行為」。

巴拿馬港口公司（PPC）營運上述兩個港口的合約於2021年續簽，經營權長達25年。香港長江和記實業有限公司擁有巴拿馬港口公司90%股權。

巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）表示，如果法院判香港長和經營上述兩個港口的合約無效，該兩個港口可能會被公私營合作企業接管。

穆里諾表示，「目前我看不到港口合約繼續的理由，無論修改與否。我們會等待法院的判決。」

美國總統川普表示要奪回巴拿馬運河後，今年3月初香港長和集團宣布，與貝萊德（BlackRock）及碼頭投資有限公司（Terminal Investment Limited, TiL）財團達成原則性協議，出售海外43個港口業務，包括巴拿馬運河兩端的兩個港口業務。

但交易引起中方強烈反對，並對交易作出審查。早前傳出中方要求國企中國遠洋海運集團加入買方財團後，長和日前正式公布，擬邀請中國大陸的主要策略投資者加入成為財團的重要成員。

除了美中的壓力外，巴拿馬政府的舉動也為此項交易增添變數。巴拿馬政府今年較早時退出中國的「一帶一路」計畫。