iPhone熱賣　蘋果估第4季營收優於華爾街預期

蘋果公司（Apple）今天預測本會計年度第4季營收遠高於華爾街預期，由於消費者為了避開美國總統川普的關稅措施，提前購買iPhone，導致iPhone上季業績表現強勁。

路透社報導，財務長帕雷克（Kevan Parekh）指出，蘋果預計本會計年度第4季營收成長率為「中至高個位數」百分比，高於倫敦證券交易所集團（LSEG）彙整分析師估計的成長3.27%至980.4億美元。

根據LSEG資料，蘋果本會計年度第3季銷售超出預期，成長率為至少4年以來最高。

然而，執行長庫克（Tim Cook）在電話會議中告訴分析師，關稅措施在本會計年度第3季讓蘋果損失8億美元，第4季可能再損失11億美元。

蘋果公布截至6月28日的會計年度第3季營收年增近10%至940.4億美元，超越LSEG彙整分析師估計的895.4億美元。本會計年度第3季每股獲利1.57美元，也超出預期的1.43美元。

蘋果公布財測後，今天盤後交易股價上漲3%，擴大漲勢格局。

總部位於加州古柏迪諾（Cupertino）的蘋果指出，公司最暢銷產品iPhone銷售增加13.5%至445.8億美元，優於分析師預測的402.2億美元。

蘋果許多產品最終可能面臨的關稅仍未確定，目前許多產品享有豁免。蘋果美洲業務（含美國）銷售成長9.3%至412億美元，這個地區可能受到關稅影響。

儘管蘋果在大中華區推出人工智慧（AI）功能面臨審批程序長期延宕，本會計年度第3季銷售仍高於預期達153.7億美元，並超越研究平台Visible Alpha調查5名分析師預估的151.2億美元。

相較蘋果本會計年度第2季在中國銷售年減的情形，第3季銷售呈現反轉成長。

庫克接受路透社訪問時指出，蘋果在iPhone、Mac和Apple Watch換機量創下季度紀錄，並稱蘋果估計本會計年度第3季9.6%的銷售成長中，約有1個百分點是因為消費者躲避可能的關稅，而提前購買。

蘋果表示，本會計年度第3季毛利率46.5%，超越LSEG估計的45.9%。蘋果預測本會計年度第4季毛利率介於46%至47%，也優於LSEG估計的45.9%。