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油價下跌結束三連漲 黃金走高 紐約銅價崩跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
國際油價7月31日結束三連漲，下跌1%。
國際油價7月31日結束三連漲，下跌1%。

國際油價周四（7月31日）從六周來的高點回落，投資人正在等待更明確的市場供需信號。黃金價格隨著美國總統川普設定的8月1日關稅大限逼近走高。川普將精煉銅排除在50%關稅之外的決定繼續衝擊基本金屬市場，紐約銅價相對於倫敦銅價的溢價崩塌。

周四公布的美國通膨數據比預期更糟，拖累整體金融市場走軟，油價也在觸及六周高點後，因部分原油交易員獲利了結，中止三連漲轉而下跌。

布蘭特原油期貨下跌0.77美元或1.06%，結算價報每桶71.70美元；美國西德州原油期貨下跌0.74美元或1.06%，結算價報69.26美元。

整體而言，油價仍維持在區間波動，交易者在等待更明確的供需訊號。Buffalo Bayou Commodities宏觀交易主管Frank Monkam說，「在沒有更多明確信號前，投資者只是謹慎行事，避免行情漲得過猛」，「我們需要更清楚三個面向的影響：一是石油輸出國組織（OPEC），二是俄羅斯，三是8月1日美國關稅生效期限」，評估都要等到這個周末以後。

金價方面，在逼近川普設定的8月1日對等關稅生效之前，市場出現少量避險買盤，紐約黃金現貨價格周四上漲0.45%，報每英兩3,289.93美元。周四看到美國聯準會重視的美國核心通膨指標繼續上升，投資人目前正在等待今（1）日公布的美國非農就業數據，尋找未來聯準會利率路徑的更多線索。

因為川普豁免精煉銅50%關稅而出現大震盪的紐約銅價，隨著交易員重新校準，周四一度暴跌22%。紐約銅價相較倫敦銅的溢價，從一周前的逾30%崩塌，一度較倫敦市場價格出現貼水。

美國 川普 紐約

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