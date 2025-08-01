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AI投資奏效亞馬遜獲利飆升35%　財測不佳股價跌

中央社／ 舊金山31日綜合外電報導

亞馬遜（Amazon）今天公布季度獲利攀升35%，這家電商巨擘表示對人工智慧（AI）的大筆投資已開始見效。

法新社報導，但總部位於西雅圖的亞馬遜對本季獲利的展望不如預期，投資人擔心AI相關支出正在壓縮其獲利表現。亞馬遜盤後股價下跌約6%。

亞馬遜第2季表現亮眼，超出分析師預期，與專注於AI的競爭對手谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和Meta一樣繳出亮眼成績單，但亞馬遜盤後股價仍下跌。

執行長賈西（Andy Jassy）表示：「我們堅信AI將改變每一位顧客的體驗，而這正開始實現。」他同時提到公司擴展的Alexa+服務和新的AI購物助手。

亞馬遜公布第2季（截至6月30日）淨利達182億美元，高於去年同期的135億美元。

亞馬遜淨銷售成長13%，來到1677億美元，優於分析師預期，顯示亞馬成功挺過美國總統川普高額關稅貿易政策所帶來的衝擊。

賈西對分析師表示：「關於關稅對零售價格與消費的影響，仍然存在許多雜音。但到目前為止，很多說法都是錯誤或報導不實的。」

電商 分析師

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