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經濟日報攜手Euronews：串聯全球視角 直送歐洲觀點進台灣

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
經濟日報今（1）日起與歐洲指標媒體「歐洲新聞台」（Euronews），展開內容授權合作。圖／取材自Euronews網站
經濟日報今（1）日起與歐洲指標媒體「歐洲新聞台」（Euronews），展開內容授權合作。圖／取材自Euronews網站

全球政經情勢不斷重塑，歐洲觀點值得重視。經濟日報今（1）日起與歐洲指標媒體「歐洲新聞台」（Euronews），展開內容授權合作，在報紙、網站與行動App刊登其深具歐洲視角的新聞與專欄，讓用戶同步掌握第一手國際趨勢。

美國貿易與外交政策引發國際社會紛擾之際，歐盟積極推動經濟與國防自主，歐元的國際化進程也加速前進。富國銀行研究所更預測，全球貿易將逐步裂解為三大貿易集團：美國、歐盟與中國。歐洲的聲音，將在未來世界秩序中扮演關鍵角色。

Euronews創立30多年來，堅持以「歐洲觀點報導世界」，是目前歐洲唯一兼具多語內容與全球通路的新聞品牌。其內容橫跨19種語言，涵蓋160多個國家與地區，在全球設有26處辦公室、擁有300多名記者與逾800家合作夥伴，建立強大的影音與文字報導網路，以及在地連結。

經濟日報長年向彭博資訊（Bloomberg）、紐約時報（NYT）、英國金融時報（FT）及日經中文網等國際權威媒體取得內容授權，讓用戶了解美國、英國及亞洲的看法，如今再添Euronews，象徵經濟日報對國際新聞品質與多元視野的堅持再進一步。

透過Euronews的專欄與即時報導，能夠理解歐洲如何看待全球局勢：美國、歐洲及中國大陸如何競爭與合作？歐元政策如何影響全球金融？歐洲對AI與產業轉型的布局是什麼？俄烏戰爭對能源與供應鏈的深遠影響為何？

無論投資人、經營者、研究者或只是對世界充滿好奇的用戶，都能在經濟日報的平台上，一站掌握橫跨大西洋的最新觀點。世界很大，角度很重要－透過Euronews，以歐洲視角看世界 ，能夠看見更多答案。

美國 專欄

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