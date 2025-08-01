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美元今年首見月線上漲 日圓兌美元跌破150

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美元指數7月首見今年第一次月線上漲。 路透
美元指數7月首見今年第一次月線上漲。 路透

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY）周四（7月31日）收盤小漲，錄得2025年以來的首次月線上漲，主要是貿易協議的不確定性減輕，以及獲得美國經濟復甦的支撐。

日圓兌美元匯率在G-10貨幣中表現最差，周四兌美元大跌0.83%，跌破150大關，收盤報150.75日圓兌1美元，這是5月28日以來的最低水準。7月全月日圓兌美元貶幅約5%，創下2024年12月以來的最大單月跌幅。

日本銀行（央行）周四以全票通過的方式，將短期利率維持在0.5%不變，此舉在市場普遍預期之中。日銀同時上調了未來幾年的通膨預期，日圓一開始因而上漲，但後來日銀總裁植田和男未就未來升息時間點透露任何線索，市場對近期升息的預期降溫，日圓轉跌。

在這之前，美國聯準會（Fed）周三維持利率不變，無視美國總統川普的持續降息呼籲。聯準會主席鮑爾表示，他並不急於降息。

路透指出，鷹派的美國聯準會，加上美國經濟的韌性，支撐了美元匯率。另外，在美國與主要貿易夥伴達成一系列貿易協議後，原先混亂的川普關稅不確定性，亦有所緩解。

美元指數周四盤中一度重新站回100以上，但收盤時漲幅縮至0.15%，報99.968。

富國銀行策略師Aroop Chatterjee說：「聯準會9月降息尚未成定局，因為聯準會正在等待勞動力市場疲軟的更明確訊號，而關稅壓力已經推高了通膨。投資人意識到，在等待疲軟數據和鴿派聯準會實現之際，難以堅守做空美元的負利差交易。」他認為，美元在未來兩到三個月內，可能繼續上漲。

In Touch Capital Markets資深外匯分析師Piotr Matys也表示，如果美國經濟數據繼續證實經濟狀況良好，而川普對鮑爾的批評沒有轉化為任何實際行動，那麼美元的「修正性反彈」可能會持續數周甚至數月。

美國 聯準會

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