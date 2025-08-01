蘋果Q3營收飆10% 創三年多來最大增幅 iPhone銷售升加中國市場回溫

蘋果（Apple）周四盤後公布上季財報，獲利與營收表現雙雙超越華爾街預期。iPhone銷售年增13%，整體營收成長10%，創三年多來最大的單季營收增幅，主要受惠於iPhone及中國市場銷售回暖。財報公布後，蘋果股價盤後上漲，漲幅隨著公司透露本季營運數據後進一步擴大。

截至6月28日的第3季，營收成長9.6%至940億美元，高於彭博彙整分析師平均預估的893億美元。蘋果並預測第4季營收將有中高個位數百分比的增長，優於分析師先前預期的3%，而服務業務增速可望維持本季的13%，毛利率介於46%至47%之間（含關稅成本影響）。

執行長庫克在與分析師的電話會議中表示：「我們在全球大多數追蹤市場看到增長加速，包括大中華區和許多新興市場。」

他說，上季關稅支出達8億美元，低於5月預估的9億美元；但若川普政策不變，本季關稅成本可能升至11億美元。

關稅雖然提高了蘋果的經營成本，但消費者為避免價格上漲提前進店消費，反而為上季帶來一波搶購潮。不過，庫克說，在整體10個百分點銷售增幅裡，這僅占1個百分點。

蘋果在中國市場重拾動能。雖然當地手機品牌近年迅速滲透，但蘋果服務業務表現亮眼，營收年增4.4%到154億美元，略勝華爾街預期的152億美元。

財報公布後，蘋果股價盤後上漲逾2%。該股今年迄今已下跌17%，市值明顯落後輝達（Nvidia）與微軟（Microsoft）。

第3季每股盈餘1.57美元，優於市場平均預期的1.43美元。

iPhone作為核心業務表現強勁，上季銷售達446億美元，遠超市場預估的401億美元。除受關稅效應帶動外，2月上市的低階新機型iPhone 16e也成為助力。該款售價599美元，高於被取代的429美元iPhone SE。蘋果將於9月發表新一代iPhone，通常會在第4季最後幾周開賣。

服務業務仍是蘋果最大成長動能，營收成長13%至274億美元，高於華爾街預期的268億美元。該業務雖亮眼，但正面臨全球監管挑戰，包括應用商店（App Store）政策可能被迫調整，以及美國司法部可能終止與Google的搜尋預設協議，後者每年為蘋果貢獻約200億美元。

Mac業務營收為80.5億美元，高於市場預測的73億美元。蘋果3月初推出搭載更快處理器的新款MacBook Air與Mac Studio，支撐了該部門表現。

iPad營收年減8.1%至65.8億美元，不及華爾街預期的71億美元。去年同期曾推出高價新款iPad Pro，使比較基期偏高。蘋果今年尚未發表新iPad Pro，但據悉計劃推出搭載M5晶片與相機改版的新款。

穿戴裝置、家居與配件業務（涵蓋AirPods、Apple Watch、Apple TV、Vision Pro與HomePod）仍然下滑，該部門營收季減8.6%至74億美元，低於市場預估78億美元。這塊業務曾被寄望能分散對iPhone的依賴，但在2021年假期季近150億美元見頂後持續走弱。

缺乏吸引力的新產品是原因之一。2022年的Apple Watch Ultra是手錶產品線最後一次重大更新；AirPods Pro自2022年後也沒有新版本，去年推出的低階款未達預期熱度。

該類別最大阻力可能在Vision Pro。這款歷時近十年、投入數十億美元開發的頭戴裝置售價3,499美元起跳，但銷售乏力，未能撐起穿戴裝置營收。蘋果計劃今年稍晚推出搭載新晶片的版本，但重大改款最快要到2027年。

未來幾年，蘋果可能憑藉智慧眼鏡獲得新動能，挑戰Meta旗下類似熱門產品。公司也計劃推出具衛星連線功能的新款Ultra手錶、更新版AirPods、新Apple TV以及帶螢幕與新系統的智慧家居裝置。

人工智慧戰略佈局

6月WWDC開發者大會雖發表多項裝置AI功能，但市場反應平淡。庫克強調視AI為「當代最具變革性技術」，公司正「大幅增加投資」，將AI技術「全面整合至裝置、平台與企業各層面」。今年迄今蘋果已收購7家企業（均非巨額交易），庫克表示「對能加速技術路線圖的併購持開放態度」。截至6月季度末，蘋果持有現金約1,330億美元。

針對OpenAI等企業開發的AI裝置可能威脅iPhone銷售，庫克認為這些產品更可能成為iPhone的互補品而非替代品。他在財報會議回應分析師提問說：「很難想像未來世界會沒有iPhone的存在。」