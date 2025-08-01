台積電ADR下跌0.53% 較台北交易溢價24.47%

媒體報導，三星電子將與特斯拉簽署一項價值165億美元的新協議，為其生產人工智慧（AI）晶片。這對其表現不佳的晶圓代工部門來說是一個勝利。該協議是在三星德州泰勒市即將建成的工廠生產特斯拉的下一代AI 6晶片，協議有效期限將持續到2033年底。業界估計可提升三星晶圓銷售10%。

2025-08-01 06:00