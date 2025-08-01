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台積電ADR下跌0.53% 較台北交易溢價24.47%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四（7月31日）下跌0.53%，收在241.62美元，較台北交易溢價24.47%。費城半導體指數同日下跌3.1%。

周四美國股市三大指數下跌。道瓊工業指數下跌330.30點或0.74%，收在44,130.98點；標普500指數下跌23.51點或0.37%，收在6,339.39點；那斯達克指數下跌7.22點，或0.03%，收在21,122.45點。

台灣加權股價指數上漲80.80點，收在23,542.52點，台積電（2330）上漲5元或0.43%，收在1,160元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 141.93 -8.03 152.50 -6.93

中華電 CHT 129.67 +0.00 129.00 +0.52

台積電 TSM 1,443.87 -0.53 1,160.00 +24.47

聯電 UMC 40.87 -3.66 41.55 -1.63

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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