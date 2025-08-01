標普500指數漲勢受挫 川普關稅期限臨近 但美3大股指連3月上漲

美國總統川普設定的關稅最後期限臨近之際，美股周四漲勢受阻，收盤走低，投資人消化最新一輪企業財報和經濟數據，並等待亞馬遜和蘋果在盤後公布業績。

道瓊工業指數下跌330.30點，跌幅0.74%，收44,130.98點；標普500指數下跌23.51點，跌幅0.37%，收6,339.39點；那斯達克指數下跌7.22點，跌幅0.03%，以21,122.45點做收。

稍早之前，標普500指數一度上漲多達1%，那斯達克指數上漲1.5%。7月3日以來，那斯達克指數未曾出現過漲跌幅達到1%的波動，標普500指數上一次寫下單日1%的波動是6月24日。

美股七雄指標創歷史新高。微軟股價上漲3.5%，此前該公司發布了一份強勁的財報，並短暫突破4兆美元市值門檻，成為繼輝達（Nvidia）之後第二家觸及此一里程碑的上市公司。Meta Platforms大漲11.3%，收於773.44美元，創下新高紀錄，因其核心廣告業務在人工智慧驅動下實現增長，並發布了樂觀的營收預期。

不過，其他與人工智慧相關的公司盤中表現較弱。晶片製造商博通下跌2.9%，輝達下跌0.8%，這些公司拖累費城半導體指數下跌3.1%，創4月16日以來最大單日跌幅。

F.L. Putnam Investment Management的首席市場策略師 Ellen Hazen 說：「從今天的市場走勢來看，有漲有跌，有幾家科技公司，比如很多半導體相關股票和半導體資本設備相關股票的表現都相當糟糕。當然，微軟的表現相當不錯，亞馬遜和Meta也是，表現非常好。」

倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據顯示，截至周四上午，標普500指數中已公布財報的297家公司中，有80.8%的業績超出分析師預期，在過去四個季季，超出預期的比率是76%。

收盤後，亞馬遜在公布財報後在盤後交易中下跌了2.6%。

美國商務部早些時候公布的經濟數據顯示，6月通膨率有所回升，新關稅推高了物價，激起對未來幾個月物價壓力可能加劇的預期，而上周首次申請失業救濟的人數顯示，勞動力市場保持穩定。

投資人現在將關注周五的非農就業報告和迫在眉睫的關稅最後期限，因為美國總統川普預計將對尚未達成協議的國家發布更高的最終稅率，儘管墨西哥獲得90天的關稅暫緩期。

美股在4月初川普宣布一系列大幅關稅措施後開始大跌，隨後隨著與許多貿易夥伴就關稅水準達成協議而反彈。

本月，標普500指數上漲2.17%，那斯達克指數上漲3.7%，道指上漲0.08%。三大股指均連續第三個月月線上漲。

白宮表示，川普致信17家主要製藥公司執行長，敦促立即採取行動降低美國人處方藥成本，此後醫藥股走弱。紐約證券交易所Arca製藥指數下跌 2.9%，創5月14日以來最大跌幅，並連續第四個交易日下跌。