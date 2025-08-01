美國經濟 推演兩情境

Fed主席鮑爾頂住美國總統川普一再施加的降息壓力，押注至少有兩個月的時間觀察經濟情勢如何發展。

美國經濟可能正處於兩種情境，其一，在堅實經濟數據下，經濟疲態終於浮現。其二，對人工智慧（AI）的投資，以及家庭財富的力量，協助美國經濟度過關稅逆風。Fed官員押注他們至少可以等兩個月，觀察關稅是否拖累經濟活動，並助長通膨，或其實影響不大。

鮑爾暗示，他仍致力守住年初看似達成的「軟著陸」情境，也就是通膨下滑、勞動市場未受重創。但關稅推高部分商品價格，形成逆風，可能使Fed偏離航道。

五年前新冠疫情爆發時，Fed祭出非常規的刺激政策，且撤回過慢，導致2022年不得不大幅升息，因為通膨比預期更棘手。鮑爾30日重申四年前立下的承諾，確保物價漲幅不會持續。他在記者會上說，太快降息會迫使Fed之後再次升息，但若等太久，勞動市場會承受不必要的傷害。

在一種經濟情境，鮑爾口中低且穩定的失業率，其實掩蓋了勞動市場迅速惡化風險。Renaissance總體經濟研究公司經濟研究主管杜塔說：「4.1%的失業率會給人一種錯覺，以為就業市場還不錯。」

杜塔指出，想找工作但被排除在勞動力之外的人數，比一般低失業率的情況多；未獲加薪的勞工比率異常偏高，僅一半的產業新增就業，均屬於歷來偏弱的水準。聯準會理事沃勒兩周前的演說就提及這些疑慮。

若勞動市場真的開始鬆動，會印證批評者的指控，那就是Fed本次會議就該降息，甚至更早。主張降息的沃勒，在這次會議中投票反對按兵不動，他認為經濟沒有表象那麼強。

鮑爾並未否認這些憂慮。失業率之所以持平，是因為勞動供給與需求同步下滑。他說，這也是為何「我們確實看到勞動市場有下行風險」。

鮑爾談到關稅對經濟的影響時說，「我認為現在還在很早期的階段」，「我們只能觀察並學習」。