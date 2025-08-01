鮑爾放鷹 Fed利率按兵不動 暗示至少到9月不降息

美國聯準會（Fed）美東時間30日決定維持4.25%-4.50%利率不變，符合市場預估；Fed並以「鷹派」語調，暗示利率「至少」要維持到9月。但理事沃勒及鮑曼投下「異議」票，主張這次就應降息1碼，是1993年以來首次出現兩位理事反對決議的情況。

主席鮑爾在會後記者會上表示，「我本人與幾乎所有委員似乎都認為，經濟表現並未因為約束性政策而不當地回縮」。但他仍鄭重表示，「未來幾個月勞動市場也存在下降風險」。

聯準會利率決策和主席鮑爾談話重點

鮑爾明白指出，川普關稅對通膨的影響仍存在不確定性。川普迄今達成的貿易協議中，關稅稅率都超過10%，凸顯關稅可能推升通膨。

鮑爾表示，Fed決心要確定關稅引發的「一次性」物價上漲，不致造成較持久性的通膨上升。他表示，「如果太早行動，結果通膨可能無法穩住，就須回過頭來（升息）。這將缺乏效率。如果動作太遲，可能對勞動市場造成不必要的傷害」。

一些交易商原先預料鮑爾可能會暗示9月降息，鮑爾並未做此暗示，但也不排除此種可能；只是他的態度仍被許多「鷹派」人士認為偏向「鷹派」，追蹤美元對六種主要貨幣匯率的美元指數(DXY)30日收盤勁揚0.94%，至兩個月高點，31日早盤在平盤狹幅波動，7月至今漲約3%，邁向今年來首見月線收紅。

鮑爾表示，「我們學到整個過程可能比最初的預期更為緩慢，但我們從未預料過程會很快，而且我們認為要確切了解情況如何演變，將有一段長路要走」。

理事鮑曼與沃勒表示「異議」，對Fed下一步動作所提供的線索相當有限。鮑曼的「鴿派」立場與之前的「鷹派」態度大異其趣，她去年9月曾反對降息2碼。理事沃勒則已多次表示他支持7月就降息；他認為在經濟缺乏通膨動能之際，目前的利率過高。

美國總統川普從決策會前到會後不斷施壓Fed，31日最新貼文寫道：鮑爾「太憤怒、太愚蠢、太政治化，不適合擔任聯準會主席」；「慢郎中先生」鮑爾又是老樣子，他使美國損失「數兆美元」。

觀察家表示，如果7、8月的經濟數據無論是對通膨或就業走向提供更明確的信號，則9月將做出明確決定。如果通膨仍然黏著，且經濟成長堅實，則Fed較容易繼續維持利率不變；若經濟明顯惡化，則降息有理。但屆時如果情況仍然混亂，鮑爾將面臨更困難的決策。

企業界在關稅實施之前搶進產品、提高庫存，不願因為漲價而損失市占率；但一些經濟學者警告，企業出清存貨的獲利率愈來愈薄，且將因為關稅上升而須面對成本升高，所以愈來愈可能被迫將關稅支出轉嫁給消費者。

Fed前任主管貨幣政策副主席克拉里達表示，「今天的目標是將9月降息機率降到五五波。而且他（鮑爾）的確做到」。他指出，物價指數中的一些成分已經開始漲價，因此「鮑爾按兵不動的可能性比一些市場人士的預期更大」，並且在他明年5月任滿之前可能一直維持利率不變。

宏利投資管理公司則指出，「市場一直在尋找一些9月顯然將降息的『鴿派』傾向，結果市場錯誤。鮑爾明白表示一切看數據」。