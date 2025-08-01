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對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

精煉銅豁免課稅 銅價暴跌

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國總統川普30日宣布，8月1日起對銅加徵新關稅，但令市場大感意外的是，當中最主要進口形式的精煉銅將排除在外，美國銅價應聲暴跌。

白宮表示，8月1日起美國將對半成品銅課徵50%關稅，但不包括精煉銅（俗稱陽極銅）。紐約商品交易所銅期貨30日一度應聲暴跌近20%，收盤跌幅收斂至0.7%，但31日賣壓更大，開盤就暴跌16.9%，一度超過22%。在此之前，因市場原先預期所有精煉銅都會被課稅，紐約銅價比倫敦金屬交易所（LME）基準銅價高出約28%。

這是川普近日再次對銅市拋出的震撼彈。今年初他首度暗示可能對銅加徵關稅後，一度推升美國銅價相對全球市場溢價，並引發一波搶運潮，讓部分全球大型金屬交易商大賺一筆。

這次決定將精煉銅排除在關稅之外，勢必進一步擾亂全球銅貿易流向。銅在全球經濟中扮演關鍵角色，廣泛應用於電線等產品。近幾個月大量銅湧入美國，形成龐大庫存，如今可能面臨再出口的情況。

美國 關稅 川普

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