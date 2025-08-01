快訊

對等關稅進入倒數計時 白宮：尚未獲通知的國家 今晚午夜前公布

日銀不升息 日圓失守150

經濟日報／ 編譯劉忠勇林文彬／綜合外電

日本銀行（央行）7月31日維持基準利率不變，但通膨展望上修幅度大於預期，引發日銀可能更接近升息的聯想，日圓盤中應聲走強。不過，隨著日銀總裁植田和男發言沖淡日銀近期將升息的預期，日圓兌美元隨後轉貶，失守150日圓兌1美元關卡。

日銀一致同意維持隔夜拆款利率在0.5%，符合經濟學家預期。根據最新一季經濟展望報告，日本本年度通膨預估中位數從2.2%上升至2.7%，2026及2027年度預估略為上修，日銀也微幅調升今年經濟成長展望。相較之下，經濟學家原本預期本年度通膨預測將上修至2.5%，其他年度預估值維持不變。決策出爐後日圓兌美元7月31日盤中最多升值0.6%，報148.59日圓兌1美元。

不過，植田和男在同日下午的記者會上，似乎刻意淡化日銀未來數月可能升息的預期，強調日銀就管控通膨而言未落後趨勢。投資人解讀植田和男發言不如預期來得鷹派，拖累日圓兌美元回吐盤中升幅，最多貶值0.4%至150.1日圓兌1美元。

通膨 植田和男

延伸閱讀

通膨燙手！美元指數飆破100心理關卡 攀抵逾兩個月新高

足球／技壓傳統勁旅北門 日本冠軍大津高中展現實力

U12世界盃／日本橋本翔太朗完封韓國 複賽奪勝

2陸男東京街頭遇襲！陸駐日使館：日本社會近期出現排外情緒

相關新聞

鮑爾放鷹 Fed利率按兵不動 暗示至少到9月不降息

美國聯準會（Fed）美東時間30日決定維持4.25%-4.50%利率不變，符合市場預估；Fed並以「鷹派」語調，暗示利率...

晶片拖累 三星第2季獲利腰斬

三星電子第2季獲利比去年同期崩跌逾一半，而且半導體部門的業績遠遠低於預期，反映這家記憶體大廠正面臨日益加劇的危機。SK海...

日銀不升息 日圓失守150

日本銀行（央行）7月31日維持基準利率不變，但通膨展望上修幅度大於預期，引發日銀可能更接近升息的聯想，日圓盤中應聲走強。...

OpenAI星際之門 落腳挪威

OpenAI的「星際之門」（Stargate）首次打入歐洲，將在挪威打造人工智慧（AI）設施，可望為歐洲規模最大的資料中...

美國通膨上升高於預估 美元指數應聲升破100

美國6月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨指標升幅略高於預估，印證經濟學家認為物價壓力今年稍晚將浮現的預期。數據並未與...

精煉銅豁免課稅 銅價暴跌

美國總統川普30日宣布，8月1日起對銅加徵新關稅，但令市場大感意外的是，當中最主要進口形式的精煉銅將排除在外，美國銅價應...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。