日銀不升息 日圓失守150

日本銀行（央行）7月31日維持基準利率不變，但通膨展望上修幅度大於預期，引發日銀可能更接近升息的聯想，日圓盤中應聲走強。不過，隨著日銀總裁植田和男發言沖淡日銀近期將升息的預期，日圓兌美元隨後轉貶，失守150日圓兌1美元關卡。

日銀一致同意維持隔夜拆款利率在0.5%，符合經濟學家預期。根據最新一季經濟展望報告，日本本年度通膨預估中位數從2.2%上升至2.7%，2026及2027年度預估略為上修，日銀也微幅調升今年經濟成長展望。相較之下，經濟學家原本預期本年度通膨預測將上修至2.5%，其他年度預估值維持不變。決策出爐後日圓兌美元7月31日盤中最多升值0.6%，報148.59日圓兌1美元。

不過，植田和男在同日下午的記者會上，似乎刻意淡化日銀未來數月可能升息的預期，強調日銀就管控通膨而言未落後趨勢。投資人解讀植田和男發言不如預期來得鷹派，拖累日圓兌美元回吐盤中升幅，最多貶值0.4%至150.1日圓兌1美元。