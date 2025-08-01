美國通膨上升高於預估 美元指數應聲升破100

美國6月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨指標升幅略高於預估，印證經濟學家認為物價壓力今年稍晚將浮現的預期。數據並未與聯準會（Fed）30日會議維持利率不變的決策有所衝突，Fed將繼續觀望後續變化。

數據發布後，美元指數應聲升破100，繼7月30日強升0.9%後擴大漲勢。

作為通膨指標的6月整體PCE平減指數比5月上升0.3%，符合預估，高於5月時的0.2%升幅（較原先公布的升幅0.1%上修），也是今年2月以來最大升幅；若跟去年同期相比則上升2.6%，高於預估的2.5%，以及5月時的2.4%升幅（原升幅為2.3%）略高。

Fed最重視的核心PCE平減指數比5月上升0.3%，符合預估，高於5月時的0.2%升幅；比去年同期上升2.8%，高於預估的2.7%升幅，與5月時的升幅相同（原升幅為2.7%）。

價格上漲的主要項目包括家庭裝修設施，運動設備及服裝，顯示關稅成本開始轉嫁給消費者；扣除住宅及能源後的服務類平減指數連續第二個月上升0.2%。

個人消費支出比5月增加0.3%，低於預估的0.4%增幅，但比5月時的零有所好轉（原先的數據為減少0.1%）；扣除通膨後的實質個人消費支出增加0.1%，符合預估，優於5月時的減少0.2%（原先為減少0.3%）。其中非耐久財支出增加，而耐久財支出則連續第三個月下降，，服務類支出持平，顯示非必需性消費支出減弱。

個人所得增加0.3%，優於預估的0.2%，更比5月時的減少0.4%明顯好轉。扣除通膨後的實質可支配所得持平。儲蓄率維持在4.5%。

最新一周（7月26日止）首次申領失業給付者共21.8萬人，低於預估的22.4萬人，但略高於之前一周的21.7萬人；連續申領失業給付者（7月19日止）共194.6萬人，低於預估的195.3萬人，與之前一周持平。

第2季雇用成本指數（ECI）比第1季上升0.9%，略高於預估的0.8%升幅，與第1季升幅相同。

經濟學者指出，這些最新數據並未顯露出經濟的明確走向。一方面通膨停止下降，而Fed擔憂川普關稅措施對通膨的影響將陸續顯現，尤其是在今年夏季（6-8月）期間；但另一方面由於勞動市場走軟，影響消費支出，拖累經濟成長。因此Fed將繼續觀望經濟表現，尤其是8月1日將公布的7月就業報告，學者預估新增就業人數將減少，失業率微幅上升。