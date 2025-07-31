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通膨燙手！美元指數飆破100心理關卡 攀抵逾兩個月新高

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
美元指數突破100的重要心理關卡，登上兩個多月新高。路透
美元指數突破100的重要心理關卡，登上兩個多月新高。路透

美元指數突破100的重要心理關卡，登上兩個多月新高，主要是聯準會Fed）偏好的通膨指標加速升溫，顯示川普關稅可能開始推升物價，加上Fed主席鮑爾態度偏鷹，也有助美元轉強。

美元指數在7月31日一度大漲0.26%至100.075，為連續第六天攀高，並站上5月中以來新高。過去五天來，美元指數飆近3%，本月月線可望出現今年來首見的漲勢。

美國6月核心個人消費支出（PCE）年增2.8%，高於市場預期的年增2.5%，也超過5月的2.3%，反映過去一年來的對抗通膨之戰進展有限。Bellwether財富公司的貝林說，通膨持續黏著，證實Fed 30日會議利率按兵不動有其道理。

Fed主席鮑爾捍衛獨立性，力抗寬鬆貨幣的政治壓力，宣布利率維持不變，提振美元。鮑爾30日說，美國經濟強健，通膨續居高檔，需要更多時間評估川普關稅對經濟的衝擊。

這讓9月降息打上問號。投資人下砍降息預期，估計9月動手機率從本周稍早的63%降至43%。會議前市場預期，Fed今年還將降息50個基點（2碼），如今預估今年只會再降息35個基點。

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