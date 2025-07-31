美股早盤／標普那指續創新高！微軟市值破4兆美元 Meta飆逾12%

在科技巨擘微軟和Meta平台財報亮眼帶動下，美國股市31日早盤走揚，那斯達克綜合指數漲逾1%，與標普500指數雙雙改寫歷史新高，微軟市值突破4兆美元。

標普500指數31日早盤漲0.81%至6,414.63點，那斯達克指數漲1.29%，報21,402.35點，道瓊工業指數約漲0.3%。華爾街30日漲跌互見，美國聯準會（Fed）維持基準隔夜政策利率不變後道瓊指數與標普500指數收黑，那斯達克指數小漲。

微軟股價31日早盤勁揚5.6%，報541.85美元，市值攀升至4.03兆美元，成為全球第二家市值站上4兆美元企業；Meta股價狂漲12.6%至782.87美元，反映上季財報優於預期及第3季營收展望亮眼帶來的效益。

另一方面，美國財政部長貝森特透露，美國與中國大陸協商已走到「具備達成協議條件」的地步，也增添市場樂觀氣氛。美國和中國大陸高關稅休戰協定8月12日將到期，雙方必須在那之前達成協議。