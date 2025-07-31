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美國6月個人支出及通膨率出爐 雙雙溫和上升、失業大致持平

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國6月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨指標升幅略高於預估，顯示關稅對經濟的負面影響雖開始顯現，但尚未衝擊通膨。路透
美國6月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨指標升幅略高於預估，顯示關稅對經濟的負面影響雖開始顯現，但尚未衝擊通膨。路透

美國6月個人消費支出（PCE）溫和回升，通膨指標升幅略高於預估，顯示關稅對經濟的負面影響雖開始顯現，但尚未衝擊通膨，失業人數大致平穩。數據並未對聯準會（Fed）30日會議維持利率不變的決策有所衝突。

各項數據如下：

代表通膨率的整體PCE平減指數比5月上升0.3%，符合預估，高於5月時的0.2%升幅（較原先公布的升幅0.1%上修）；比去年同期上升2.6%，高於預估的2.5%，以及5月時的2.4%升幅（原升幅為2.3%）略高。

Fed最重視的核心PCE平減指數比5月上升0.3%，符合預估，高於5月時的0.2%升幅；比去年同期上升2.8%，高於預估的2.7%升幅，與5月時的升幅相同（原升幅為2.7%）。

個人消費支出比5月增加0.3%，低於預估的0.4%增幅，但比5月時的零有所好轉（原先的數據為減少0.1%）；扣除通膨後的實質個人消費支出增加0.1%，符合預估，優於5月時的減少0.2%（原先為減少0.3%）。

個人所得增加0.3%，優於預估的0.2%，更比5月時的減少0.4%明顯好轉。

最新一周（7月26日止）首次申領失業給付者共21.8萬人，低於預估的22.4萬人，但略高於之前一周的21.7萬人；連續申領失業給付者（7月19日止）共194.6萬人，低於預估的195.3萬人，與之前一周持平。

第2季雇用成本指數（ECI）比第1季上升0.9%，略高於預估的0.8%升幅，與第1季升幅相同。

通膨 失業 指數 美國 消費 失業率

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