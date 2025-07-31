附買回市場驚見「1異象」恐釀危險後果 專家分析背後有兩意含

近來附買回市場出現了借貸金額超過抵押品價值的「負折扣」（negative-haircut）現象，尤其是在歐元計價的集團內部附買回交易中，有近30%是負折扣，可能意味著這個市場的槓桿過於寬鬆。

所謂附買回（repurchase或稱 repo）是一種短期抵押貸款，通常由貨幣市場基金和持有大量剩餘現金的其他金融機構提供。借款人通常是某類型的投資基金，希望透過附買回所取得的資金從事某一種交易。

它的運作方式是：假設投資人需要一些短期融資以快速押注獲利機會，可以出售持有的公債，並同意隔天以略高的價格買回，而買回的價格實際上就是支付隔夜貸款的利息。

一般來說，抵押品越好，可以借到的款金額就越多。通常來說，以美國公債為抵押的貸款「折扣」可能很小，1,000萬美元的美國公債可以借到999萬美元；相形之下，若以公司債券作為抵押，可能只能借到其價值的八至九成。

但根據歐洲央行（ECB）的最新工作報告，目前9%歐元計價的附買回交易以及4%美元計價的附買回交易出現了「負折扣」。金融時報（FT）的全球財經記者魏吾絲（Robin Wigglesworth）說，這種負折扣現象顯示，可能需重新檢視現金放貸者利用折扣做為風險管理工具的傳統觀點。

他並表示，根據金融時報Alphaville的研究，負折扣主要源自三方面。首先，折扣反映了市場力量，某些機構憑藉其更強大的談判地位，可以協商出更有利的條件；其次，負折扣顯示對特定證券有很高的需求，有些參與者可能認為，某種類型的抵押品未來非常值錢，使其願意放貸的現金超過抵押品的價值。第三，負折扣在內部資本市場中日益普及，銀行集團利用負折扣在旗下部門之間轉移資金。

其中以內部附買回交易最受矚目，內部附買回是指同屬一家公司的兩個實體進行雙邊附買回交易，例如，法國巴黎銀行（BNP Paribas）的商業銀行部門放款給自家的投資銀行部門。ECB的報告還指出，在歐元計價的集團內部附買回交易中，有近30%是負折扣。畢竟，如果銀行的一個部門實際上正在向另一個部門放貸，可能不會過度擔心抵押不足的問題。

魏吾絲則認為，負折扣可能有兩種意含，一是儘管2008年以來投資銀行部門努力維護業務，但仍與商業銀行部門緊密相連；另一是附買回市場的槓桿可能過於寬鬆，即使折扣出現小小變化現在也可能帶來危險的後果。

ECB的報告還點出一些值得注意的跡象，例如，避險基金在歐元附買回市場是淨放款人、但在美元附買回市場是淨借款人、其他非銀行金融機構的參與度持續上升、長期附買回交易日益風行，以及歐洲銀行的全面參與。