無視關稅影響！法拉利上季獲利跳增4% 市場看好品牌吸引力

超跑品牌法拉利第2季獲利跳增4%，旗下SF90 XX、12Cilindri等車款與客製化超跑的需求熱絡，抵銷關稅帶來的額外衝擊。

彭博資訊報導，法拉利30日表示，在穩定交車的助攻下，第2季營收年增4%至17.9億歐元（20億美元），營業利益也躍增6%至7.09億歐元，同時，隨著美歐貿易協議成功調降關稅，對達成全年財測更具信心。

法拉利未如保時捷等同業，為因應美國總統川普發動的關稅戰而調降財測。投資人看好，法拉利得以善用其品牌吸引力，將額外成本轉嫁給富豪客戶。

歐盟與美國已在27日達成貿易協議，將歐盟汽車輸美關稅降至15%，雖低於稍早的27.5%，但仍高於川普推動新貿易政策前的2.5%。

法拉利全數車輛都產自本國義大利，意味著無法透過將產線遷往美國來規避關稅影響。美國是法拉利最大市場，占約四分之一的出貨量。不過法拉利仍訂單滿手，退訂也很罕見，凸顯其優於同業的定價能力。