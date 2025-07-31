Fed維持利率不變加上川普關稅動作 亞股多收跌、美元維持升值走勢

在科技股財報亮眼，及美國總統川普公布對韓國與印度關稅稅率的同時，投資人評估聯邦準備理事會（Fed）審慎的利率決策，亞洲股市今天大多收跌，美元則維持大部分的升值走勢。

法新社報導，在近來數據顯示通膨居高不下的情況下，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）頂住川普一而再的壓力。聯準會決議維持利率不變，並避免暗示會很快降息。

聯準會本次會議雖罕見出現兩名理事持不同意見，投票贊成降息，投資人仍減少對聯準會9月降息的押注，帶動美元走升。

摩根資產管理公司（JP Morgan Asset Management）全球市場分析師克萊格（Kerry Craig）表示：「基準關稅的部分細節才剛開始明朗，近期達成的『協議』尚有諸多細節有待解決，風險在於通膨率於未來數月仍將繼續走升。」

日股基準日經指數今天收漲1.0%，來到41069.82點。港股恆生指數收跌1.6%，來到24773.33點。上證指數收跌1.2%，來到3573.21點。

至於其他亞股，雪梨、新加坡、首爾、馬尼拉、威靈頓、雅加達和曼谷股巿都收跌。台北股市則是微幅收漲。