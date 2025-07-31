落腳挪威！OpenAI星際之門首次擴入歐洲 擬用10萬個輝達GPU

OpenAI的「星際之門」（Stargate）首次打入歐洲，將在挪威北部打造人工智慧（AI）設施，可望為歐洲規模最大的資料中心之一，擬內建10萬個輝達圖形處理器（GPU）。

據7月31日發布的聲明稿，英國公司Nscale與挪威能源基礎設施業者Aker，將成立持股各半的合資企業，共同設計建造新設施，目標在2026年底前裝設10萬個輝達處理器；OpenAI為客戶，會向該資料中心購買算力。

輝達執行長黃仁勳表示，此一設施將採用先進的輝達GB300超級晶片，並用該公司的NVLink高速網路技術。OpenAI指出，這是歐洲迄今最具雄心的AI基礎設施投資案之一，未來幾年有意大舉擴張。Nscale和Aker也說，後續階段的算力，可能再增九倍。

新設施位所在地具有豐沛的水力發電，將完全採用再生能源供電，估計初期耗電量為230千瓩（MW），未來可能再增290MW。

這個項目的初期階段，Nscale和Aker分別出資約10億美元。Nscale執行長派恩（Josh Payne）說，該設施意在與OpenAI結盟，並運用歐洲主權算力，向歐陸釋出額外的服務和功能。歐洲力推主權AI，要求資料中心和AI作業需位於歐陸，並在歐陸進行。

OpenAI、甲骨文、軟銀在今年初發布星際之門計畫，擬於美國打造算力4.5百萬瓩（GW）的設施。星際之門隨後走向國際，定於阿拉伯聯合大公國設立資料中心，算力達5GW。