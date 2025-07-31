OpenAI年化營收衝120億美元！成本上揚 續推融資案
矽谷媒體The Information周三援引消息來源報導，ChatGPT開發商OpenAI今年前七個月的收入幾乎增加一倍，換算年化營收已達120億美元，相當於單月營收突破10億美元。
報導指出，聊天機器人ChatGPT的每周活躍用戶數，包括一般消費者與企業用戶在內，約達7億。
營收突飛猛進顯示，隨著更多用戶訂閱ChatGPT來協助編寫程式和其他任務，OpenAI今年營收有望超越127億美元的預期，較2024年的約40億美元大幅增長。
但迅猛成長也伴隨更高的成本。這家獲微軟注資的公司已將2025年現金消耗預測調高到大約80億美元，較年初預期的多出10億美元。
據悉，在6月獲得新一輪融資第一部分的100億美元後，OpenAI正為第二部分的300億美元物色投資人。除日本軟銀集團以外，其他投資人已接近敲定75億美元的出資承諾。現有股東紅杉資本和老虎環球基金將分別投入數億美元。
軟銀則承諾，只要OpenAI在今年底或明年初完成公司架構重組，使旗下營利部門最終具備公開上市條件，就會在年底前為300億美元融資的其餘225億美元提供資金。
OpenAI拒絕置評。
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