IEA：全球今後年用電需求成長料創十多年最大增幅

國際能源總署（IEA）周三表示，受到工業用電增加，資料中心和電動車快速成長的帶動，全球用電需求將以十多年來少見的速度持續攀升。

IEA預測，2025年和2026年全球電力需求將分別成長3.3%和3.7%，遠高於2015至2023年間平均2.6%的增幅。IEA也強調，各國需擴大對電網、儲能系統以及電力彈性調度的投資。

報告指出，若天氣和燃料價格走勢配合，2025年底或最遲2026年，再生能源將正式超越燃煤，成為全球最大電力來源。

同時，核能發電預料將創歷史新高，主要來自日本核電重啟、美國和法國維持穩定供電，以及亞洲新增機組上線。

IEA也預測，天然氣發電將持續在中東和亞洲取代燃煤與燃油電廠。

IEA能源市場與安全事務主管貞森惠祐說：「再生能源和核能的強勁擴張，正持續重塑多數地區的電力市場格局。」

他說：「但必須搭配更大的電網、儲能系統和其他靈活調度資源的投資，才能確保電力系統能以安全、可負擔的方式滿足不斷上升的需求。」

IEA預測，發電的碳排放將在2025年達到高原，2026年略為下降，但仍需視天候與經濟發展而定。

報告指出，新興亞洲經濟體預計到2026年占全球用電成長的六成，其中中國大陸用電成長率將從2025年的5%升至2026年的5.7%，印度則預測從4%升至6.6%。

在美國，資料中心擴張預料將使用電到2026年年成長率持續高於2%。至於歐盟，增幅預料較緩，今年約為1%，到2026年才會略有加快。