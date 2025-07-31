簽下165億美元大單！三星真能滿足特斯拉的高規格嗎？

三星電子和特斯拉簽下165億美元的晶片代工合約，對南韓這個科技巨人而言也是一大考驗，一面要滿足馬斯克高規格的需求，一面也要推動企業轉型以重振低迷的晶片事業。

三星電子周一公布這項為期八年的合約，位於美國德州泰勒市的新廠將負責生產AI6晶片。三星副總裁盧美貞周四在財報電話會議中談到晶圓代工時說：「我們預期將以這次合作為基礎，持續爭取更多大客戶訂單。」她也透露，三星在美國德州的晶片新廠預定將在2026年開始量產。

不過，業界專家提醒，三星電子光靠這筆特斯拉訂單，恐怕難以重振晶圓代工事業。三星電子也坦承，若要順利與大型科技公司合作、把握全球AI熱潮，勢必要進行更深層的企業文化改革。

祥明大學半導體工程系教授李鍾煥告訴英國金融時報：「三星現在是生死交關，晶圓代工業務持續虧損，記憶體業務也陷入危機。」「特斯拉的合約或許能讓其他潛在客戶對三星技術多一分信心，但最關鍵的，是不能再重蹈覆轍。」

三星晶圓代工業務的困境可追溯至2010年代中期，當年全球最大晶圓代工客戶蘋果，因為在智慧手機和晶片設計領域和三星競爭，決定不再將三星列為主要供應商，轉而選擇台積電（2330）。

如今，台積電和三星在美國的晶圓廠正好具體反映兩者命運的分歧。台積電位於亞利桑那州的2奈米廠已拿下包括蘋果、輝達等多家大型科技公司訂單；反觀三星的泰勒新廠卻因遲遲無法吸引大型客戶而延後啟動時程。

金融時報引述專家指出，泰勒廠缺乏大訂單，導致良率難以提升。良率偏低會推高生產成本，也更難吸引大訂單，形成惡性循環。麥格理分析師去年已警告，這座廠有淪為「閒置資產」的風險。

花旗半導體分析師Peter Lee 指出，AI6晶片可望用於特斯拉的視覺式AI訓練系統，有助於三星在內部建立AI晶片量產能力，並吸引其他AI客戶上門。

不過，半導體顧問公司 SemiAnalysis 創辦人帕特爾（Dylan Patel）警告，這次合約長達八年，也給特斯拉在三星執行不力時選擇退出的機會。他表示，三星在最先進製程的交貨方面問題不斷，使三星難以真正成為台積電的有力對手。

祥明大學的李鍾煥也質疑，在三星良率偏低、又急著為美國投資案爭取大客戶的情況下，這筆合約究竟能否帶來實質利潤，仍有疑問。他說：「三星已經被逼到牆角，所以這筆特斯拉合約的條件，對他們來說恐怕不會太有利。」

業界人士指出，特斯拉若是堅持要在美國生產AI6晶片，三星能拿下這筆訂單，可能是因為台積電在亞利桑那州的產能早已排滿，無力承接新案。台積電目前負責代工特斯目前一代AI5晶片，可見這家電動車大廠可能也有意在供應商之間製造競爭。

熟悉台積電營運的人士向金融時報透露：「這張訂單我們不太可能會在價格上競爭，特別是在目前需求這麼強勁的情況下。」不過，另一位了解特斯拉內部思路的人士透露，台積電「其實很想拿下這筆訂單」，因為「對他們來說這將是一筆非常可觀的生意」。

知情人士說：「蘋果已不再是成長型公司，但特斯拉未來發展Optimus人形機器人和自駕計程車，有機會成為成長最快的企業之一。若是台積電真的拿下這筆訂單，他們絕對會想辦法騰出產能來接。」