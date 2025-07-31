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日銀維持利率不變 上修通膨預期 日圓走升

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀上修通膨預測。消息公布後，日圓兌美元進一步走強。美聯社
日銀上修通膨預測。消息公布後，日圓兌美元進一步走強。美聯社

日本銀行周四一如預期決議維持隔夜拆款利率不變於0.5%不變，並上修通膨預測。消息公布後，日圓兌美元進一步走強。

日圓兌美元周四一度升值0.6%至148.59日圓。

正如市場所料，日銀在每季經濟展望報告中調高本會計年度的核心通膨預測，反映食品價格持續上漲。2026年和2027年度的通膨預測也略為上修，對今年經濟成長的看法也稍作調高。

數小時前，美國聯準會（Fed）也宣布維持利率不變，主席鮑爾淡化了市場對9月降息的預期。

日銀總裁植田和男和決策官員並未對未來升息時點釋出明確訊號，可見當局仍需要時間評估美國關稅措施對日本經濟及全球貿易的影響。不過，在展望報告摘要中，已將對貿易不確定性的描述從「極高」調降，並重申只要條件許可，仍有意願進一步升息。

美國 通膨 日本經濟

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