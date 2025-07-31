關稅條件沒有比日本好？連漲六天的韓股回吐漲勢

南韓股市連漲六天後周四漲勢收斂，投資人對美韓敲定貿易協議反應平淡。Kospi指數一度上漲1%，隨後回吐漲幅至平盤上下。

南韓銷美出口貨品將被課徵15%關稅，同時承諾對外投資3,500億美元，為雙方拉鋸數月的談判畫下句點。繼日本和歐盟之後，南韓也趕在川普設下的周五期限前完成協議，不過南韓股市連日走高，出現獲利了結的跡象。

KB證券董事總經理 Peter Kim說：「這項協議符合市場預期，早已反映在股價上。也許部分投資人對我們談到的條件不如日本感到失望。由於今年以來市場表現已相當亮眼，目前只是暫時整理。」

南韓是美國第六大貿易夥伴，這次成功避開原定8月1日上路的25%關稅。南韓官員也證實，協議中包括汽車適用15%的優惠稅率。

現代汽車在首爾交易重挫3.8%，創6月26日以來最大單日跌幅；起亞跌幅更達4.9%。

南韓青瓦台政策室長金容范在記者會中表示，南韓談判至最後一刻仍爭取12.5%的關稅，但未被美國總統川普接受。

在美方加徵關稅之前，南韓汽車因美韓自由貿易協定享有零關稅優惠，相較之下，日本和歐盟車輛仍需繳納2.5%關稅。

在總統李在明政府大力推動監管改革下，外資大舉湧入南韓股市，Kospi今年來大漲逾35%，成為全球表現最亮眼的主要股市。

NH投資證券股票交易員 Shawn Oh說：「在日本和美國敲定15%稅率後，市場其實已部分反映南韓也會談成這個水準。今天的走勢比較像是獲利了結。」

他補充：「不過整體來看，這項關稅消息對市場仍是正面，所以只要有回檔，應該會吸引逢低買盤進場。」

彭博經濟學家指出，南韓關稅稅低於先前威脅的25%，與日本、歐盟條件一致，可讓南韓出口商在美國市場避免相對主要競爭對手的劣勢。

但彭博經濟學家提醒，協議中還納入了一項由美方主導的3,500億美元投資基金，以及多項針對特定企業的投資安排，也帶來不少變數。這可能加深雙邊合作，但同時也可能促使南韓企業將生產線移往美國，削弱本土產能，進而壓抑長期經濟成長動能。