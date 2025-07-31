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關稅條件沒有比日本好？連漲六天的韓股回吐漲勢

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓民眾今天在美國在首爾的大使館外抗議美國總統川普的關稅政策。路透
南韓民眾今天在美國在首爾的大使館外抗議美國總統川普的關稅政策。路透

南韓股市連漲六天後周四漲勢收斂，投資人對美韓敲定貿易協議反應平淡。Kospi指數一度上漲1%，隨後回吐漲幅至平盤上下。

南韓銷美出口貨品將被課徵15%關稅，同時承諾對外投資3,500億美元，為雙方拉鋸數月的談判畫下句點。繼日本和歐盟之後，南韓也趕在川普設下的周五期限前完成協議，不過南韓股市連日走高，出現獲利了結的跡象。

KB證券董事總經理 Peter Kim說：「這項協議符合市場預期，早已反映在股價上。也許部分投資人對我們談到的條件不如日本感到失望。由於今年以來市場表現已相當亮眼，目前只是暫時整理。」

南韓是美國第六大貿易夥伴，這次成功避開原定8月1日上路的25%關稅。南韓官員也證實，協議中包括汽車適用15%的優惠稅率。

現代汽車在首爾交易重挫3.8%，創6月26日以來最大單日跌幅；起亞跌幅更達4.9%。

南韓青瓦台政策室長金容范在記者會中表示，南韓談判至最後一刻仍爭取12.5%的關稅，但未被美國總統川普接受。

在美方加徵關稅之前，南韓汽車因美韓自由貿易協定享有零關稅優惠，相較之下，日本和歐盟車輛仍需繳納2.5%關稅。

在總統李在明政府大力推動監管改革下，外資大舉湧入南韓股市，Kospi今年來大漲逾35%，成為全球表現最亮眼的主要股市。

NH投資證券股票交易員 Shawn Oh說：「在日本和美國敲定15%稅率後，市場其實已部分反映南韓也會談成這個水準。今天的走勢比較像是獲利了結。」

他補充：「不過整體來看，這項關稅消息對市場仍是正面，所以只要有回檔，應該會吸引逢低買盤進場。」

彭博經濟學家指出，南韓關稅稅低於先前威脅的25%，與日本、歐盟條件一致，可讓南韓出口商在美國市場避免相對主要競爭對手的劣勢。

但彭博經濟學家提醒，協議中還納入了一項由美方主導的3,500億美元投資基金，以及多項針對特定企業的投資安排，也帶來不少變數。這可能加深雙邊合作，但同時也可能促使南韓企業將生產線移往美國，削弱本土產能，進而壓抑長期經濟成長動能。

南韓 日本 美國

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