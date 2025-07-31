Meta股價暴漲關鍵？財報數字只是表象 市場追捧祖克柏的「AI煉金術」

儘管投資人從未懷疑Meta Platforms在AI領域的領先地位，但周三公布的財報無疑將這家科技巨擘的地位。Meta重金投資AI的成效已開始顯現，股價周三盤後飆升12%，若漲勢延續至周四收盤，將創歷史新高。

Meta上季資本支出高達170億美元，但獲利能力持續提升：第2季營業利潤率升至43%，高於第1季41%和去年同期38%；每股盈餘（EPS）躍升38%至7.14美元，超出FactSet調查分析師平均預期逾1美元。

瑞穗證券分析師Jordan Klein評論，「利潤表現簡直富到流油」。他認為Meta可能還有增加廣告負載（單位時間內用戶看到的廣告量），但管理層似乎不願過度消耗用戶體驗。

執行長祖克柏在財報後電話會議上表示，AI廣告創意工具已見成效，廣告營收有顯著比率來自使用生成式AI功能的活動，這對預算有限的中小型廣告主尤有助益。

AI技術也提升用戶傪與度。祖克柏說，AI推薦系統使Facebook和Instagram用戶的停留時間分別增加5%和6%。他並預告，AI影片編輯工具已取得「初期進展」。

針對外界熱議以天價薪酬挖角AI人才，Klein直言：：「現在我們明白了為什麼祖克柏瘋狂招兵買馬：他看到了巨大的成長機會。」

不過，Meta的一些押注仍具不確定性。大型語言模型Llama目前似乎落後Google Gemini、X的Grok，以及OpenAI，但Pivotal Research Group分析師Jeff Wlodarczak指出，其開源策略長期可能奏效，有望提供「較便宜且穩健的替代方案」。即便Llama最終在收入上表現不佳，仍有助Meta「累積大量額外數據，進一步改進自家的AI」。