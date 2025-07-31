快訊

半導體風雲／三星錯估HBM賽局變化 台積拒相挺恐失戰力

準公共逐利／園所濫用補助違規率高 專家示警稽查不力

沈玉琳住院兩天各方揣測不斷 老婆芽芽首發聲

Meta股價暴漲關鍵？財報數字只是表象 市場追捧祖克柏的「AI煉金術」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
圖為祖克柏2024年9月25日參加Meta活動的檔案照。路透
圖為祖克柏2024年9月25日參加Meta活動的檔案照。路透

儘管投資人從未懷疑Meta Platforms在AI領域的領先地位，但周三公布的財報無疑將這家科技巨擘的地位。Meta重金投資AI的成效已開始顯現，股價周三盤後飆升12%，若漲勢延續至周四收盤，將創歷史新高。

Meta上季資本支出高達170億美元，但獲利能力持續提升：第2季營業利潤率升至43%，高於第1季41%和去年同期38%；每股盈餘（EPS）躍升38%至7.14美元，超出FactSet調查分析師平均預期逾1美元。

瑞穗證券分析師Jordan Klein評論，「利潤表現簡直富到流油」。他認為Meta可能還有增加廣告負載（單位時間內用戶看到的廣告量），但管理層似乎不願過度消耗用戶體驗。

執行長祖克柏在財報後電話會議上表示，AI廣告創意工具已見成效，廣告營收有顯著比率來自使用生成式AI功能的活動，這對預算有限的中小型廣告主尤有助益。

AI技術也提升用戶傪與度。祖克柏說，AI推薦系統使Facebook和Instagram用戶的停留時間分別增加5%和6%。他並預告，AI影片編輯工具已取得「初期進展」。

針對外界熱議以天價薪酬挖角AI人才，Klein直言：：「現在我們明白了為什麼祖克柏瘋狂招兵買馬：他看到了巨大的成長機會。」

不過，Meta的一些押注仍具不確定性。大型語言模型Llama目前似乎落後Google Gemini、X的Grok，以及OpenAI，但Pivotal Research Group分析師Jeff Wlodarczak指出，其開源策略長期可能奏效，有望提供「較便宜且穩健的替代方案」。即便Llama最終在收入上表現不佳，仍有助Meta「累積大量額外數據，進一步改進自家的AI」。

廣告 祖克柏 分析師

延伸閱讀

聯準會公布利率前...川普再喊話 台指期夜盤先拉回

鴻海、緯創 押寶60天

AI巨頭買人不買公司…獨角獸創辦人竟拋下250員工 引爆矽谷創業圈怒火

臉書洩個資高層個人被求償80億美元案和解！ 祖克柏再躲過出庭

相關新聞

美聯準會再次按兵不動 川普：聽說9月才降息

美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，主席鮑爾（Jerome Powell）會後指出，聯準會決定利率維持不變，再度...

否認9月做出降息決定 美Fed主席：希望最佳時機出手

美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，如外界預期維持基準利率、沒有降息；聯準會主席鮑爾（Jerome Powell...

Fed一如川普預期按兵不動 指上半年經濟成長放緩

美國聯準會（Fed）於美東時間30日下午2時（台灣時間31日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在4.2...

關稅條件沒有比日本好？連漲六天的韓股回吐漲勢

南韓股市連漲六天後周四漲勢收斂，投資人對美韓敲定貿易協議反應平淡。Kospi指數一度上漲1%，隨後回吐漲幅至平盤上下。

Meta股價暴漲關鍵？財報數字只是表象 市場追捧祖克柏的「AI煉金術」

儘管投資人從未懷疑Meta Platforms在AI領域的領先地位，但周三公布的財報無疑將這家科技巨擘的地位。Meta重...

安謀財報／研發支出增加壓低本季獲利財測 股價盤後重挫逾8%

晶片設計公司安謀（Arm）因為研發新產品支出大增，本季財測不如市場預期，公司股價在周三（30日）盤後崩跌逾8%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。