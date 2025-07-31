安謀財報／研發支出增加壓低本季獲利財測 股價盤後重挫逾8%

晶片設計公司安謀（Arm）因為研發新產品支出大增，本季財測不如市場預期，公司股價在周三（30日）盤後崩跌逾8%。

安謀表示，本季（公司會計年度第2季）調整後的每股盈餘預估將介於0.29美元至0.37美元，低於分析師平均預估的0.35美元。營收估為10.1億至11.1億美元，市場預期平均值為10.6億美元。

安謀正在增加支出，希望更能把握人工智慧（AI）熱潮所帶來的商機。執行長執行長哈斯（Rene Haas）在接受採訪時表示，公司致力於開發能在AI領域更具優勢的技術。

哈斯強調，雖然相關的技術研發支出在短期內會壓低獲利，但將有助於公司長期成長。他說：「我們是非常有意識地決定進行更多投資。我們正在加速研發支出。」

英特爾（Intel）和德州儀器（Texas Instruments）等晶片公司相繼發出令人失望的營運展望後，安謀再出現不如預期的財測，令投資人愈來愈擔心，AI相關需求的成長可能會被關稅衝擊所抵銷。不過哈斯表示，安謀尚未觀察到任何因應關稅而提前下單的現象。他對AI基礎設施市場的相關支出仍「相當有信心」。

安謀股價周三收盤價163.33美元，今年來已上漲32%，是受惠於AI市場的晶片股之一。

在哈斯的領導下，安謀正努力轉型為更全面的半導體設計供應商，特別是針對資料中心的晶片設計，以搶占AI基礎建設成長所帶來的商機。

哈斯周三與分析師進行財報電話說明會時提到，「星際之門」（Stargate） AI 計畫將帶來巨大機會。「星際之門」得到OpenAI與安謀母公司軟銀集團（SoftBank ）的支持，目標大規模擴建資料中心。安謀做為技術合作夥伴，將提供完整的晶片設計。

哈斯說，「星際之門」計畫的晶片設計工作已經啟動，但他拒絕透露它們是哪些類型的晶片以及預定何時發布。

上季安謀整體營收成長12%至10.5億美元，每股盈餘0.35美元；營收與獲利均符合分析師預期。其中，授權收入4.68億美元，雖較去年同期下降1%，數字略高於分析師預測的4.56億美元；權利金收入5.85億美元，年增25%，可是低於分析師預期的5.95億美元。