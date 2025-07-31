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Meta財報關鍵亮點一次看：業績超標、加碼拚AI、硬體仍拖累

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
Meta財報關鍵亮點包括業績超標、加碼拚AI、明年成本將大幅攀升，以及硬體部門仍是拖累。路透
Meta財報關鍵亮點包括業績超標、加碼拚AI、明年成本將大幅攀升，以及硬體部門仍是拖累。路透

Meta Platforms周三揭曉第2季財報，五大關鍵亮點一次掌握：

1、業務雙喜臨門。不僅上季營收超標，本季展望也優於預期。

2、AI投資有強力後盾。執行長祖克柏說，核心廣告業務是成長引擎，支撐公司續砸重金投資AI。2025年度資本支出預估區間下緣提高到660億美元，上限維持720億美元。

3、明年成本將大幅攀升。2026年度基礎設施投資將顯著增加，而為Superintelligenc延攬AI人才也所費不貲。

4、開放合作夥伴參與融資。財務長李蘇珊證實，Meta正與合作夥伴討論為部分基礎設施專案提供融資。她說Meta將自行籌措大部分資金，似乎預留外部參與空間。她沒有指明合作對象。

5、硬體業務持續虧損，WhatsApp廣告短期難見成效。專注開發虛擬實境與擴增實境技術的Reality Labs，上季營收僅3.7億美元，而營業虧損達45億美元。另外，6月推出的WhatsApp廣告雖引發關注，但短期內對業績難有實質貢獻。

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