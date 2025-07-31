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高通財報／手機晶片銷售成長疲弱 盤後股價一度大跌逾6%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
投資人擔心高通（Qualcomm）核心事業手機晶片的市場前景。 路透
投資人擔心高通（Qualcomm）核心事業手機晶片的市場前景。 路透

晶片大廠高通（Qualcomm）財報顯示在智慧手機晶片市場的成長疲弱後，公司股價於周三（30日）盤後交易一度重挫逾6%；投資人更加擔心川普關稅對產業的衝擊。

根據高通周三發布的財報，上季（公司會計年度第3季）與手機相關的營收僅成長7%，達63.3億美元，不如彭博資訊訪調分析師平均預期的64.8億美元。

這份財報增添了市場對晶片產業復甦可能受到威脅的疑懼。最近，德州儀器（Texas Instruments）、英特爾（Intel）等晶片製造商也都提出審慎的前景預測，令人擔心業界的銷售反彈恐怕難以持久。

高通股價周三收盤時跌1.86%，報每股159.06美元，今年以來表現落後於半導體類股的漲勢。

高通說，預估截至9月底的本季整體營收將介於103億美元至111億美元，分析師的平均預估為106億美元。

回顧上季，高通調整後每股盈餘2.77美元，整體營收成長10%至103.7億美元，略高於華爾街預期的每股盈餘2.72美元、營收103.3億美元。

上季車用晶片業務營收成長21%，達9.84億美元；連網裝置的晶片銷售則成長24%至16.8億美元。

彭博指出，高通持續面臨的一項挑戰是，蘋果公司決定自行開發iPhone的數據機晶片。高通已向投資人表示，公司預期蘋果最終會全面停止使用高通的產品。不過，目前蘋果自研晶片開發進度延遲，不再下單高通的轉變時間點也跟著延後。蘋果現在只在其入門款iPhone 16e中使用了自研數據機晶片。

投資人 分析師 半導體

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