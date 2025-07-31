微軟財報／AI效益來了！Azure雲端營收衝高 本季支出300億美元創紀錄

微軟（Microsoft）30日公布，預估本季資本支出將達創紀錄的300億美元，用於興建資料中心以驅動AI服務，而Azure雲端運算業務年度營收首度突破750億美元，顯示在AI領域的大舉投資正逐漸產生回報。消息激勵軟股價在盤後上漲9%，帶動公司市值突破4兆美元。

預估本季資本支出300億美元 創單季新高

微軟宣布的本季300億美元資本支出，將創下單季歷史新高，也遠高於Visible Alpha統計市場預估的237.5億美元，顯示微軟未來一年的支出步調可望超越競爭同業。微軟強調，擴大支出對於克服供應瓶頸至關重要，這些瓶頸限制了其滿足AI需求的能力。

微軟也公布上季資本支出年增27%至242億美元，高於分析師預期的230.8億美元。

微軟財務長胡德（Amy Hood）表示：「我們將繼續投資，把握眼前龐大的機會。」

在上周，Google母公司Alphabet才宣布將2025年資本支出預估上修至約850億美元，較先前預估上調了100億美元；Meta同樣在周三公布預期營收成長，但僅小幅增加支出。三家科技巨擘的財報結果，有望消除投資人擔心科技大廠是否能從龐大資料中心支出受惠的疑慮。這些資本支出規模今年預料將達3,300億美元。

微軟與Meta的財報也推動AI類股總市值一口氣增加了5,000億美元。

首度公布Azure雲端業務年營收突破750億美元 預估本季繼續成長37%

微軟周三公布，上季（微軟會計第4季，截至6月底止）營收成長18%至764.4億美元，締造三年多來最快增幅；淨利年比成長近24%，達到272.3億美元。兩者都優於市場預期。

其中，包含Azure雲端事業在內的「智慧雲端部門」上季營收達298.8億美元，增幅約26%，超越預期。

更重要的是，微軟首度以美元公布Azure業務規模，在6月底止的2025全年度，Azure及其他雲端服務營收超過750億美元，較前一年度成長34%。Azure上季營收成長39%，而且預期本季成長37%，遠超過分析師預估的33.5%。

儘管在雲端領域，微軟仍落後於市場龍頭亞馬遜雲端運算服務AWS（最近一個財政年度創造了1,075.6億美元營收），但投資人表示，微軟最新公開Azure雲端營收數據，顯示該公司的投資正在轉化為實質銷售成果。

Aptus Capital Advisors投資組合經理瓦格納說：「現在微軟公開這個數字，等於是在為它龐大的投資做出合理解釋。」

執行長納德拉：AI驅動的Copilot產品每月活躍用戶破億

微軟的AI押注正帶動其商業軟體銷售，舉例來說，AI驅動生產力工具Microsoft 365 Copilot的採用，提高了Office生產力套裝軟體等Microsoft 365商業雲端產品的每用戶營收數字。

微軟執行長納德拉在分析師會議上表示，其Copilot產品（包括商業客戶的Microsoft 365 Copilot和Windows 中的Copilot消費者助理）每月擁有1億活躍用戶。