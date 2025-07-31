快訊

大雨造成路基淘空！南橫公路一家五口連人帶車墜谷消失 行車記錄器曝光

台中太平清晨住宅惡火奪2命 2歲女童、5旬男不幸亡…3人尚搶救中

大和撫子的悲鳴！滿洲開拓團的性暴力恥辱印記

微軟財報／AI效益來了！Azure雲端營收衝高 本季支出300億美元創紀錄

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
微軟執行長納德拉表示，AI驅動的Copilot產品每月活躍用戶達到1億。路透
微軟執行長納德拉表示，AI驅動的Copilot產品每月活躍用戶達到1億。路透

微軟（Microsoft）30日公布，預估本季資本支出將達創紀錄的300億美元，用於興建資料中心以驅動AI服務，而Azure雲端運算業務年度營收首度突破750億美元，顯示在AI領域的大舉投資正逐漸產生回報。消息激勵軟股價在盤後上漲9%，帶動公司市值突破4兆美元。

預估本季資本支出300億美元 創單季新高

微軟宣布的本季300億美元資本支出，將創下單季歷史新高，也遠高於Visible Alpha統計市場預估的237.5億美元，顯示微軟未來一年的支出步調可望超越競爭同業。微軟強調，擴大支出對於克服供應瓶頸至關重要，這些瓶頸限制了其滿足AI需求的能力。

微軟也公布上季資本支出年增27%至242億美元，高於分析師預期的230.8億美元。

微軟財務長胡德（Amy Hood）表示：「我們將繼續投資，把握眼前龐大的機會。」

在上周，Google母公司Alphabet才宣布將2025年資本支出預估上修至約850億美元，較先前預估上調了100億美元；Meta同樣在周三公布預期營收成長，但僅小幅增加支出。三家科技巨擘的財報結果，有望消除投資人擔心科技大廠是否能從龐大資料中心支出受惠的疑慮。這些資本支出規模今年預料將達3,300億美元。

微軟與Meta的財報也推動AI類股總市值一口氣增加了5,000億美元。

首度公布Azure雲端業務年營收突破750億美元 預估本季繼續成長37%

微軟周三公布，上季（微軟會計第4季，截至6月底止）營收成長18%至764.4億美元，締造三年多來最快增幅；淨利年比成長近24%，達到272.3億美元。兩者都優於市場預期。

其中，包含Azure雲端事業在內的「智慧雲端部門」上季營收達298.8億美元，增幅約26%，超越預期。

更重要的是，微軟首度以美元公布Azure業務規模，在6月底止的2025全年度，Azure及其他雲端服務營收超過750億美元，較前一年度成長34%。Azure上季營收成長39%，而且預期本季成長37%，遠超過分析師預估的33.5%。

儘管在雲端領域，微軟仍落後於市場龍頭亞馬遜雲端運算服務AWS（最近一個財政年度創造了1,075.6億美元營收），但投資人表示，微軟最新公開Azure雲端營收數據，顯示該公司的投資正在轉化為實質銷售成果。

Aptus Capital Advisors投資組合經理瓦格納說：「現在微軟公開這個數字，等於是在為它龐大的投資做出合理解釋。」

執行長納德拉：AI驅動的Copilot產品每月活躍用戶破億

微軟的AI押注正帶動其商業軟體銷售，舉例來說，AI驅動生產力工具Microsoft 365 Copilot的採用，提高了Office生產力套裝軟體等Microsoft 365商業雲端產品的每用戶營收數字。

微軟執行長納德拉在分析師會議上表示，其Copilot產品（包括商業客戶的Microsoft 365 Copilot和Windows 中的Copilot消費者助理）每月擁有1億活躍用戶。

微軟表示，其資本支出正略微轉向「壽命較長」的資產，例如資料中心，此前微軟曾說，在2026年度之前，支出重點將偏向如晶片這類壽命較短的資產。微軟投資人關係副總裁尼爾森表示，這並不代表微軟未來就不會繼續投資長期資產，只要需求存在，公司就會投資。

微軟大力押注AI商機，預估本季資本支出將達創紀錄的300億美元，用於興建資料中心以驅動AI服務。路透
微軟大力押注AI商機，預估本季資本支出將達創紀錄的300億美元，用於興建資料中心以驅動AI服務。路透

資產 投資人 分析師

延伸閱讀

Meta財測樂觀 又再加碼砸錢拚AI 盤股價飆高12%

微軟Edge瀏覽器推Copilot模式 支援AI搜尋功能

微軟推新NB 和碩、廣達補

鴻海、緯創 押寶60天

相關新聞

美聯準會再次按兵不動 川普：聽說9月才降息

美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，主席鮑爾（Jerome Powell）會後指出，聯準會決定利率維持不變，再度...

否認9月做出降息決定 美Fed主席：希望最佳時機出手

美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，如外界預期維持基準利率、沒有降息；聯準會主席鮑爾（Jerome Powell...

Fed一如川普預期按兵不動 指上半年經濟成長放緩

美國聯準會（Fed）於美東時間30日下午2時（台灣時間31日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在4.2...

鮑爾澆熄降息期待 史指中止連6新高、道瓊跌170點

史坦普500指數回吐早盤漲幅，收盤走低。聯準會主席鮑爾暗示，聯準會尚未準備好降息，因為聯準會正在評估川普總統提高關稅對通...

安謀財報／研發支出增加壓低本季獲利財測 股價盤後重挫逾8%

晶片設計公司安謀（Arm）因為研發新產品支出大增，本季財測不如市場預期，公司股價在周三（30日）盤後崩跌逾8%。

三星半導體事業上季獲利慘兮兮！比預估低逾80%…都怪這些因素

三星電子今天公布第2季營業利益比去年崩跌逾一半，而且半導體部門的業績遠遠低於預期，反映這家記憶體大廠正面臨日益加劇的危機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。