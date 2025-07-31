Intel取消波蘭投資晶片廠 併入德國馬格德堡旗艦計畫

美國半導體巨頭Intel宣布，將不再推進原定於波蘭下西里西亞州（Dolny Śląsk）新建的晶片封裝與測試廠計畫，並確認未來將重點聚焦於位於德國馬格德堡（Magdeburg）的旗艦廠房。

根據波蘭通訊社報導（PAP）該計畫最初於2023年公開，預計投資規模達45億美元（約1462億新台幣），並在下西里西亞州明基尼亞（Miękinia）附近的弗羅茨瓦夫（Wrocław）地區建廠，創造約2000個工作機會。

根據Intel發言人的說法，他們將優先聚焦資源於馬格德堡的核心晶圓廠建設項目。該地點被視為歐洲晶片戰略的核心節點，在獲得德國政府補助及歐盟晶片法案資助後，Intel決定擴大在當地的投資規模，並將部分原屬於波蘭的生產工序併入該地運營。

Intel發言人強調：「我們目前的重點是確保馬格德堡旗艦廠房的成功，我們會繼續在德國和愛爾蘭強化我們的製造與封裝能力，並支援我們在以色列、馬來西亞和美國的其他基地。」

Intel也對波蘭政府及當地機構的合作表示感謝。該公司於聲明中指出：「儘管我們決定不繼續推動在波蘭的投資，但我們非常感謝波蘭政府與地區代表對於這個項目的支持與合作。」目前尚無計畫在波蘭進行其他替代性投資。

原先的波蘭計畫是歐盟強化區域晶片自主與供應鏈安全的一部分。波蘭總理唐納德·圖斯克（DonaldTusk）及下西里西亞州政府原對該投資寄予厚望，並已在當地完成土地徵收與部分前期準備作業。