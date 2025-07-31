Meta財測樂觀 又再加碼砸錢拚AI 盤股價飆高12%

Meta Platforms上季銷售優於預估，核心廣告業務持續強勁成長，同時對本季提出超乎預期的樂觀展望，顯示獲利動能足以支撐其大規模投資人工智慧（AI）領域的計畫。

該公司預估本季（第3季）營收將達475億至505億美元，中值高於分析師平均預估的462億美元。上季營收為475億美元，年增率是與一年前相同的22%，也高於市場預期的448億美元。

這家科技巨擘需要持續增長的廣告業務來支撐龐大的AI支出，而上季廣告營收是465.6億美元，優於華爾街估計的439.7億美元。

Meta已再度上修本（2025）年度資本支出下限，全年資本支出預估提高到660億至720億美元，先前是640億至720億美元間（4月因貿易爭端與AI投資上修過一次），以加強對人才、基礎建設、資料中心與能源需求的投資，在AI競賽中保持競爭力。Meta還表示，明年成本增速將進一步加快，主要是基礎建設和員工薪酬支出。

Hargreaves Lansdown分析師Matt Britzman表示：「這些支出短期內影響獲利，但長期來看，Meta顯然將成為AI領域的贏家。」他特別提到，AI技術提升帶動廣告平均價格上漲，助攻上季的強勁表現。

利多帶動下，Meta股價周三盤後飆漲逾12%。今年來累漲16%。

根據彭博資訊報導，執行長祖克柏正斥資興建新資料中心，並以價值數億美元的薪酬方案延攬頂尖AI人才。Meta最近重組AI部門，改名Meta Superintelligence Labs，目標是打造能達人類水準的AI，並將技術應用於旗下各項產品。該部門由資料標註公司Scale AI共同創辦人兼前執行長汪滔領導，他於6月加入Meta，當時祖克柏以143億美元取得Scale AI的49%股權。

華爾街普遍支持Meta的AI投資，與祖克柏當年押注「元宇宙」的市場反應形成對比。其硬體部門Reality Labs多年來持續虧損，上季營收僅3.7億美元，低於市場預期3.86億美元，營運虧損達45億美元，儘管智慧眼鏡銷量增加，但Quest頭戴裝置銷量下滑。

祖克柏向投資人強調，穩健的廣告業務使Meta能加速投資AI搶市占，並已經從新的生成式AI功能獲得「可觀」收入。

Meta的競爭對手同樣也選擇加碼AI支出。上周，Alphabet因為AI支出增加，將全年資本支出預測上調至850億美元。

Forrester分析師Mike Proulx指出，「這場AI競賽在某種程度上類似當年個人電腦、瀏覽器、搜尋引擎和智慧手機之爭，不同之處在於，AI技術本身正加速這場賽事」，企業想勝出必須口袋夠深。