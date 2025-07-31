美元勁升0.9% 降息預期弱化

美元指數周三擴大漲勢，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，尚未就9月是否採取行動做出決定，市場下修今年內降息

押注。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）大漲0.9%至99.815。

鮑爾表示，Fed理事會尚未就9月中旬會議是否採取行動做出決定。交易員不再完全押注10月會議降息。

聯邦公開市場操作委員會（FOMC）以9票贊成、2票反對的投票結果將基準聯邦基金利率維持在4.25%-4.5%區間不變。

「考慮到當前不確定性較高，且在9月會議之前還將有兩份非農就業與CPI報告，鮑爾本就不太可能明確表態，以免聯儲會束手束腳，」道明證券策略師Jayati Bharadwaj指出，「這正在挑戰市場對9月的定價，有助於提振美元」。

美元兌日圓升值0.7%，至149.51，為4月2日以來最高；日本央行將於7 月31日公佈利率決策。

歐元兌美元重挫1.1%，至1.1416。歐元區經濟第2季出人意料地實現小幅成長，得益於法國和西班牙表現優於預期。英鎊兌美元下跌0.9%，至1.3232。