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台積電ADR上漲0.7% 較台北交易溢價25%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周三（30日）上漲0.7%，收在242.91美元，較台北交易溢價25%。

美股標普500指數午後走低，從稍早觸及的高點回落，終場小幅收跌，美國公債殖利率在午後也急升，價格加速下跌，因聯準會（Fed）主席鮑爾淡化9月降息的預期，令華爾街期望落空。

道瓊工業指數30日收盤下跌171.71點，跌幅0.38%，報44,461.28點；標普500指數下跌7.96點，跌幅0.12%，報6,362.90點；那斯達克指數上漲31.38點，漲幅0.15%，報21,129.67點。

費城半導體指數上漲47.53點，漲幅0.83%，報5,787.32點。

台灣加權股價指數周三上漲260.20點收在23,461.72點。台積電上漲1.8%收在1,155.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 153.48 -1.43 152.00 0.97

中華電 CHT 128.96 -0.53 129.50 -0.41

台積電 TSM 1,443.61 +0.65 1,155.00 24.99

聯電 UMC 42.20 -0.28 42.55 -0.83

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

指數 標普 台積電 聯準會

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