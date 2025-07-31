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微軟也加入4兆美元市值俱樂部！緊追輝達腳步 狠甩蘋果在後
「4兆美元市值」俱樂部將迎來第二位成員。微軟（Microsoft）周三公布的財報優於預期，盤後股價飆漲超過8%，帶動市值達到約4.1兆美元。
若在今晚美股開盤後，微軟股價維持如此強勁漲幅，將正式加入本月稍早市值首度突破4兆美元的晶片製造商輝達（Nvidia）的行列。
微軟公布上季營收成長18%，創三年多來最快增速，主要受惠於Azure雲端運算業務。微軟首次以美元公布 Azure的業務營收，並表示在2025會計年度，Azure及其他雲端服務的銷售額突破750億美元，較前一年成長34%。
截至周三收盤，微軟股價今年已上漲22%，表現優於標普500指數的8%漲幅。微軟股價在7月25日創下每股 513.71美元的歷史新高，在最新的盤後交易，股價大漲超過8%，報每股556.90美元。
輝達與微軟是AI熱潮下的兩大贏家，在企業市值排行榜上已超越蘋果。截至周三收盤，輝達市值達4.37兆美元，排名第一，微軟以3.81兆美元市值排第二，蘋果市值為3.12兆美元，排名第三。蘋果股價今年來下跌17%，投資人擔心蘋果在AI領域落後同業。蘋果將於美股周四盤後公布財報。
在科技巨擘中，輝達是今年來表現最亮眼的公司，股價上漲33%。這家晶片製造商的繪圖處理器（GPU）是大型語言模型的核心，包括微軟、OpenAI、Google、Meta 等公司都在使用，這些公司也正積極建設資料中心以部署這些模型。
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