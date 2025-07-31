否認9月做出降息決定 美Fed主席：希望最佳時機出手

美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，如外界預期維持基準利率、沒有降息；聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，聯準會盼有效率地降息，希望在最佳時機點出手，指如果太快降息，恐無法徹底解決通膨問題。

美國總統川普30日則表示，他聽聞聯準會打算在9月降息；鮑爾則說，聯準會尚未對9月做出決定。

聯準會30日召開貨幣政策會議，鮑爾會後舉行記者會宣布結果，如各界預期，再次選擇按兵不動，維持基準利率在4.25%至4.50%之間。

鮑爾表示，聯準會認為美國現行的貨幣政策有利於美國及時反應接下來可能出現的經濟發展，所以決定維持利率不變；鮑爾說，他會形容利率維持不變的政策是「適度的約束」（modestly restrictive）。

不過，鮑爾也坦言說，有人在會中持不同的意見，希望能夠降息。

鮑爾肯定目前的經濟表現，指美國經濟表現相當堅實，不但失業率維持在低點，勞動市場也接近最高點；鮑爾指出，在關稅影響尚未出現之前，通膨率則微幅高於聯準會的長期目標。

鮑爾表示，關稅政策所帶來的通膨可能低於或高於大眾預期，但不會是零，部分成本將由消費者、企業和零售業者來承擔。

鮑爾說，目前還有很多不確定性，尚無法判斷最後的結果，但聯準會已經收集到愈來愈多資訊；鮑爾表示，聯準會希望在對的時機點出手，讓關稅的影響變成一次性的漲價，而非演變成嚴重的通膨。

鮑爾說，聯準會希望有效率地降息，若出手太早，通膨問題可能又冒出來、若出手太晚，有可能對勞動市場造成不必要的傷害。

川普30日稍早則公開表達不滿，指鮑爾直到今日仍不願降息，是「很驚人的情況」（amazing situation），認為聯準會應該先降息，如果出現通膨，再升息因應；川普說，聯準會現在維持高利率，傷害到買房的民眾。

川普指出，鮑爾每降一個百分點，可以為美國節省3650億美元，指美國應該有世界上最低的利率；川普也說，他聽說聯準會要等到9月才會降息。

鮑爾則否認這項說法，指聯準會尚未對9月利率的調整做出任何決定。