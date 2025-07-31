Fed 決策／鮑爾強調通膨風險 聯準會連五度按兵不動

聯準會（Fed）周三連續五次會議決議按兵不動，但有兩位理事主張立即降息。Fed主席鮑爾表示，目前利率水準足以因應關稅和通膨的不確定性，市場對9月降息的預期也因此降溫。

鮑爾周三在利率決策會後的記者會上說：「還有很多很多不確定性尚待釐清，現在看起來，我們離這整個過程的終點還不是很近。」

聯邦公開市場委員會（FOMC）以9票對2票決定維持聯邦基金利率不變於4.25%至4.5%的區間，今年以來五度按兵不動。兩位理事沃勒和鮑曼投下反對票，主張應調降1碼（0.25個百分點）。

隨著鮑爾談話，交易員下修對降息的預期。利率期貨顯示，市場認為9月降息的機率約為五成，低於周二約六成的水準。美國公債跌勢擴大，美元升至5月以來高點，標普500指數下跌。

會後聲明中，Fed官員也下修對美國經濟的看法，指出「近期指標顯示，上半年經濟活動增長有所放緩」，刪除原先描述的「穩步擴張」。

鮑爾表示，經濟成長放緩「主要反映的是民間消費趨緩」，但他說，這早就在預期之中，但消費者狀況仍「相當穩健」。

他也承認就業市場存在風險，但淡化近期外界的疑慮。Fed會理事沃勒最近曾警告勞動市場出現轉弱跡象，鮑爾則反駁說：「在我和幾乎整個委員會看來，現在的經濟表現並不像受到過度緊縮的政策拖累。」

多數決策官員仍主張暫緩降息，先觀察關稅政策對通膨的影響。也有不少人強調，勞動市場依然強勁，讓聯準會有時間可以按兵不動。

Fed 無視美國總統川普要求降息的強大壓力。就在決議公布前，川普才預測Fed 9月會降息，並再次批評Fed動作太慢。

聯準會在會後聲明中重申，勞動市場「穩健」、通膨「仍然略高」。不過，聲明刪除了先前提到的「經濟展望不確定性已減輕」的說法，改為指出不確定性「依然偏高」。

理事沃勒和鮑曼投下反對票，也寫下自1993年以來，首次有兩位理事對決策表達異議。聯邦公開市場委員會（FOMC）目前由7位理事和12家地區聯準銀行中5位輪值總裁共同投票決策。

儘管沃勒和鮑曼反對本次決策，他們的立場可能和其他官員沒差很多。根據6月的利率點陣圖，有兩位決策官員預期今年會降息三次，另外還有八位預期會降息兩次。

鮑爾表示，Fed會盡力確保一次性的物價上漲不會演變成長期通膨。他說：「我們當然希望用最有效率的方式達成這個目標。」

「如果動作太快，可能導致通膨還沒完全壓下來就停止，最後還得回頭升息，這樣反而沒效率；但如果動作太慢，又可能對勞動市場造成不必要的傷害。」

川普任內出任Fed副主席的克拉里達說：「鮑爾現在要面對太多問題，但他說的一件事既正確又常被批評者忽略，就是關稅的確已反映在部分物價指數中。」他指出，目前通膨壓力仍算受到控制，主因是服務類價格表現穩定。

Fed在釐清川普政府經濟政策走向時，陷入「走兩步、退一步」的循環。最近美國與日本和歐盟達成的貿易協議，將關稅設定在15%，雖然沒有引來對方報復，且低於川普4月威脅的水準，但仍高於今年初市場所料。