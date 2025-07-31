美股收盤／標普500午後翻黑 美債加速下跌 鮑爾淡化9月降息預期

美股標普500指數周三（30日）在午後走低，從稍早觸及的高點回落，終場小幅收跌，美國公債殖利率在午後也急升，價格加速下跌，因聯準會（Fed）主席鮑爾淡化9月降息的預期，令華爾街期望落空。

道瓊工業指數30日收盤下跌171.71點，跌幅0.38%，報44,461.28點；標普500指數下跌7.96點，跌幅0.12%，報6,362.90點；那斯達克指數上漲31.38點，漲幅0.15%，報21,129.67點。

費城半導體指數上漲47.53點，漲幅0.83%，報5,787.32點。

Fed周三一如預期，將基準利率維持在4.25%至4.5%的區間不變，並表示「失業率仍然很低，勞動力市場狀況依然穩健，通膨率仍然略高。」兩位理事不同意這一決定，主張降息。

交易人士將鮑爾的言論解讀為不利於立即降息。在Fed公布聲明前，股市一度小幅上漲，投資人評估美國第2季國內生產毛額（GDP）初值強於預期的情況，但報告中的細節顯示經濟可能正在失去動能。

鮑爾表示，現在判斷Fed是否會在9月的下次會議降息還為時過早，並指出當前的政策雖然具有小幅限制性，但並未抑制經濟，股市應聲回落，標普500指數下跌0.1%。儘管股市與債市的跌幅看起來較為溫和，但這是自去年12月以來最糟糕的Fed決策日表現。

美國2年期公債殖利率上升7個基點，報3.94%，這類殖利率對貨幣政策變動最為敏感；10年期公債殖利率上升5個基點，報4.37%。當鮑爾指出勞動市場處於「平衡狀態」時，美債的拋售加速。

RWA Wealth Partners投資長JP Powers表示，「聲明中沒有太多變化，仍然顯示出對這些關稅政策將如何實施的擔憂，而且可能仍需依賴未來公布的數據，你從GDP報告中就能看到，現在每個數據發布都引發了很多雜音。」

他說：「如果我是鮑爾，我認為他寧願在即將卸任之際降息過晚，也不願在即將謝幕時冒引發任何危機的風險。」

LSEG數據顯示，在Fed聲明公布之後，市場對9月降息的預期攀升至約68%，但在鮑爾發表談話之後，這一預期又降至50%以下，對10月降息的可能性則降至85%左右。

高盛資產管理公司的Ashish Shah表示，「未來兩個月的數據將至關重要，如果關稅引發的通膨比預期溫和，或者勞動力市場出現走弱跡象，我們認為Fed將在秋季恢復寬鬆周期」。

稍早公布的ADP就業報告數據顯示，7月民間就業數新增10.4萬，高於預期的7.5萬，這是周五政府就業報告公布前本周一連串勞動力市場數據中的最新數據。

微軟和Meta在公布上季財報後，在盤後交易中都大漲超過6%，而投資人仍在等待亞馬遜和蘋果公司周四的財報。

近期公布的一系列企業財報初步提振了股市，半導體測試設備業者泰瑞達（Teradyne）在公布財報後股價暴漲18.9%，成為標普500指數中表現最好的個股之一。

一系列消費類型的企業財報穩健，也顯示消費者的韌性。

星巴克上季營收優於預期，但股價下跌0.2%；巧克力製造商好時公司（Hershey）公布財報優於預期，股價上漲1.4%。

儘管如此，關稅威脅依然存在，因為美國總統川普表示，美國將對銅管和銅線徵收50%的關稅，儘管這一措施未達到此前預期的嚴厲程度，而且不包括銅原材料，如銅礦石、精礦等。

關稅嚴重影響了標普500指數材料類股，這類股下跌2%，其中Freeport-McMoRan股價暴跌9.5%。