Fed 決策／主席鮑爾記者會潑了9月降息冷水 五要點一次看

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三利率決策和聯準會主席鮑爾記者會的五大重點整理如下：

1. 聲明重申通膨仍偏高，經濟前景的不確定性依然存在

Fed連續五次會議維持利率不變，繼續將聯邦基金利率維持在4.25%至4.5%的區間，一如市場所料。聲明重申，通膨仍偏高，且經濟前景的不確定性依然存在。

2. 兩位理事主張這次開會就降息

兩位理事沃勒和鮑曼投下反對票，支持本次會議就降息。這是自1993年以來首次有兩位Fed理事同場異議。

3. 鮑爾潑了9月降息冷水

鮑爾在會後記者會上對9月是否降息問題並未正面回應。他表示，決策將視經濟數據而定，目前大多數委員仍認為維持「適度緊縮」的政策立場是合理的。市場對9月降息的預期大幅降溫，從周二超過六成降至五成以下。

4. 關稅影響尚待觀察

雖然關稅前景漸明朗，但鮑爾指出，相關進展還有待觀察。他說，這次沒有升息，某種程度上代表Fed選擇忽略部分關稅效應。他也多次提到部分貨品價格確實有所上漲。

5. 降息訊息落空，股債雙跌，美元走強

華爾街原本指望Fed周三釋放即將降息的訊號，預期落空後，美國公債和股市雙雙走跌，美元走強。標普500指數下跌0.1%，報6362.9點；道瓊工業指數下跌0.4%，報44461.28點；那斯達克綜合指數上漲0.1%，報21129.67點。美國2年期債券殖利率上揚7個基點至3.94%；美元指數（DXY）大漲1.1%。