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美聯準會再次按兵不動 川普：聽說9月才降息

Fed頂住川普壓力未降息 鮑爾稱央行獨立性有利公益

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國聯邦準備理事會（Fed）今天決策會議再次維持利率不變，頂住總統川普不斷要求降息的施壓。主席鮑爾在記者會上捍衛聯準會獨立性，稱此制度安排「有利公益」。

法新社報導，鮑爾（Jerome Powell）在聯準會公布關鍵利率決定後告訴媒體記者：「我認為，擁有一個獨立的中央銀行，一直是有利公益的制度安排。」

他還說：「這讓我們在做非常具有挑戰性的決定時，能聚焦在數據、展望變化、風險平衡等我們談到的種種因素，而非政治。」

由於川普（Donald Trump）的關稅政策反覆無常，加上關稅對通膨的影響具有滯後效應，聯準會官員希望先看到今年夏天的經濟數據，再評估物價所受影響。

但聯準會依賴數據的做法惹惱了川普，川普屢次批評鮑爾未進一步採取降息措施。

鮑爾 川普 聯準會

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