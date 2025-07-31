財星雜誌年度全球500強6台企上榜 鴻海第28 台積電第126

中央社／ 紐約30日綜合外電報導
鴻海。圖／聯合報系資料照片
鴻海。圖／聯合報系資料照片

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2025年全球500大企業排行榜，台灣共有6家企業上榜，鴻海名列第28，台積電則排名第126，進步60個名次。

今年財星全球500大企業（Fortune Global 500）在去年合計創造41兆7000億美元營收，較2023年成長1.8%，並達到全球國內生產毛額（GDP）的1/3多；合計雇用人數則達7010萬人。

其中美國零售業巨頭沃爾瑪（Walmart）連續12年蟬聯榜首，也是自1995年以來第20度名列第1。

今年前10大企業排名較去年變化不大，但其後的排名當中科技公司名次大幅躍升，例如擁有臉書（Facebook）和Instagram的美國社群媒體巨擘MetaPlatforms上升25名，位列第41。

人工智慧（AI）晶片業巨頭輝達（Nvidia）更躍升156名，來到第66名。中國電動車大廠比亞迪也上升52名至第91名。

今年上榜的6家台灣企業，依序是鴻海（第28名）、台積電（第126名）、廣達（第348名）、和碩（第461名）、台灣中油（第494名）及緯創（第496名）。廣達較去年上升96個名次。

美國 鴻海 台積電

延伸閱讀

00938上半年市值型ETF績效冠軍！林艾比：0050重壓台積電它採分散配置

鴻海、東元換股策略合作 搶占全球AI市場

00952台積電以外的50檔AI概念股一網打盡！蜜蜂爹比較00962與00762差異

解嘉科水患隱憂 綠委籲周邊排水升至百年防洪標準

相關新聞

Fed一如川普預期按兵不動 指上半年經濟成長放緩

美國聯準會（Fed）於美東時間30日下午2時（台灣時間31日凌晨2時）宣布利率政策按兵不動，聯邦資金利率區間維持在4.2...

美上季GDP數據出爐「強勁成長3%」 川普想降息恐更難成真

美國上季經濟重返擴張，成長率高於市場預期，在關稅不確定性籠罩之際展現韌性。另外，美國企業本月擴大雇用人力，就業人口增幅大...

財星雜誌年度全球500強6台企上榜 鴻海第28 台積電第126

美國「財星雜誌」（Fortune）近日公布2025年全球500大企業排行榜，台灣共有6家企業上榜，鴻海名列第28，台積電...

美聯準會再次按兵不動 川普：聽說9月才降息

美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，主席鮑爾（Jerome Powell）會後指出，聯準會決定利率維持不變，再度...

經濟快評／Fed維持利率不變，但暗示9月降息機率升高

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）30日會議決定維持利率不變，但有沃勒與鮑曼兩位理事投下「異議」，兩...

美第2季經濟成長優於預期GDP上揚3% 川普再促 Fed 馬上降息

拜消費者支出溫和成長及進口驟減之賜，美國第2季經濟活動反彈，成長率達3%，高於預期。歐元區第2季經濟也意外微幅成長，反映...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。