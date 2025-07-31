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美聯準會再次按兵不動 川普：聽說9月才降息

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普和聯準會主席鮑爾。（路透）
美國總統川普和聯準會主席鮑爾。（路透）

美國聯準會（Fed）30日舉行貨幣政策會議，主席鮑爾（Jerome Powell）會後指出，聯準會決定利率維持不變，再度選擇不降息，不過鮑爾表示，美國的經濟表現非常堅實。

聯準會30日召開貨幣政策會議，各界預期聯準會將再次按兵不動，將基準利率維持在4.25%至4.50%之間，聯準會30日下午也宣布，利率維持不變。

美國總統川普30日稍早已公開表達不滿，指鮑爾直到今日仍不願降息，是「很驚人的情況」（amazing situation），認為聯準會應該先降息，如果出現通膨，再升息因應；川普說，聯準會現在維持高利率，傷害到買房的民眾。

川普指出，鮑爾每降1個百分點，可以為美國節省3650億美元，指美國應該有世界上最低的利率；川普說，他聽說聯準會要等到9月才會降息。

川普 美國 聯準會

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